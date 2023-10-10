МВФ ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны

By Euronews

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 0,7% в этом году и до 1,2% в 2024-м. По оценке экспертов фонда, ВВП КНР также будет расти медленнее. Прогноз для США улучшен.

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Рост экономики еврозоны в этом году будет меньше, чем прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в представленном в Вашингтоне докладе Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики.

Прогноз экономического роста еврозоны в текущем году понижен на две десятых процентного пункта - до 0,7%. Прогноз на будущий год - до 1,2%, то есть на три десятых процентного пункта.

"В еврозоне были приняты значительные меры поддержки во время пандемии, во время энергетического кризиса. Но пандемия позади, цены снижаются, поэтому меры поддержки сворачиваются. В результате этого фискальная политика становится более нейтральной или даже немного сократительной", - отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

МВФ также ухудшил прогноз по росту ВВП Китая на 2023 и 2024 годы. В фонде считают, что "сохраняющаяся слабость в секторе недвижимости" - один из основных факторов, сдерживающих рост.

Прогнозы для России и Украины на этот год улучшены.