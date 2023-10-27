ЦАХАЛ усиливает удары по сектору Газа и расширяет наземные операции

By Euronews

Израильские военные атакуют подземные объекты и инфраструктуру боевиков в секторе Газа. ХАМАС снова выпустил ракеты по территории еврейского государства.

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Израильская армия усиливает удары по сектору Газа и расширяет наземные операции. Об этом объявил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Данэль Хагари. Он пояснил, что военные атакуют подземные объекты и инфраструктуру боевиков. Хагари призвал жителей города Газа эвакуироваться в южном направлении.

Даниэль Хагари, глава пресс-службы ЦАХАЛ:"ХАМАС превратил больницы в центры управления и контроля, и укрытия для террористов и командиров ХАМАС. Кроме того, я могу подтвердить, что согласно имеющимся у нас разведданным, в больницах Газы есть топливо. Повторяю, в больницах Газы есть топливо, и ХАМАС использует его для своей террористической инфраструктуры".

ХАМАС отрицает использование больниц как командных центров и призывает международное сообщество прекратить израильские бомбардировки.

В то же время группировка заявила, что снова выпустила ракеты по территории еврейского государства в ответ на обстрелы сектора Газа.

В пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких городах, в том числе в Тель-Авиве. Одна из ракет попала в жилое здание. По меньшей мере четыре человека получили ранения.