ЦАХАЛ провел второй рейд на территорию сектора Газа

By Euronews

На несколько часов на территорию сектора Газа вошла израильская пехота с бронетехникой, которую с воздуха поддерживали самолеты и беспилотники.

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Армия Израиля, которая накануне провела первый танковый рейд в Газу, этой ночью вновь ввела на территорию сектора пехоту, бронетехнику и инженерные войска. С воздуха их поддерживали беспилотники и истребители.

По данным Тель-Авива, основная часть операции проходила в районе Шежейя на окраине города Газа. Были поражены десятки объктов ХАМАС, в том числе пусковые установки ракет и центры командования боевиков.

ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ракетного удара удалось убить одного из командиров ХАМАС Хасана аль-Абдаллу, который руководил обстрелами Израиля из города Хан-Юнис.

Операция продолжалась несколько часов, после её окончания израильтяне покинули Газу без потерь, подчеркнул ЦАХАЛ.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, с момента обострения палестинско-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 7 тысяч мирных жителей, более 18 тысяч получили ранения.

Палестинские женщины пекут хлеб на улице в секторе Газа. 27 октября 2023. Hatem Ali/AP Photo

В ночь на пятницу небо над Иерусалимом осветилось 224 прожекторами — по числу заложников, которых ХАМАС, по утверждениям боевиков, удерживает в секторе Газа. На акции под названием "Лучи надежды" также были показаны фотографии пленных израильтян и названы их имена. Через несколько часов после акции ЦАХАЛ озвучил новое подтвержденное число израильских заложников в Газе — 229 человек.

Вооруженные столкновения произошли и на Западном берегу реки Иордан: израильские военные вступили в перестрелку с вооруженными палестинцами в лагере беженцев в Дженине и в городе Калькилия. В ходе перестрелки был убит один из полевых командиров террористической группировки "Исламский джихад" Айсер Мохаммад аль-Амер, сообщил ЦАХАЛ. Еще 36 палестинцев были задержаны.

ЦАХАЛ также обвинил ХАМАС в использовании вооружений из Северной Кореи и Ирана. По данным израильских военных, речь идет примерно о 20% оружия боевиков. Оставшиеся 80% — сделаны на территории сектора Газа.

Кроме того, прошедшей ночью одна из ракет упала в египетском курортном городе Таба, расположенном на берегу Красного моря недалеко от Эйлата. Шесть человек получили ранения. Был ли удар случайным или целенаправленным, а также какой из сторон конфликта принадлежала ракета — пока не ясно.