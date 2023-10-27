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ЦАХАЛ провел второй рейд на территорию сектора Газа

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа. 26 октября 2023
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа. 26 октября 2023 Авторское право Oded Balilty/AP Photo
By Euronews
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На несколько часов на территорию сектора Газа вошла израильская пехота с бронетехникой, которую с воздуха поддерживали самолеты и беспилотники.

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Армия Израиля, которая накануне провела первый танковый рейд в Газу, этой ночью вновь ввела на территорию сектора пехоту, бронетехнику и инженерные войска. С воздуха их поддерживали беспилотники и истребители. 

По данным Тель-Авива, основная часть операции проходила в районе Шежейя на окраине города Газа. Были поражены десятки объктов ХАМАС, в том числе пусковые установки ракет и центры командования боевиков.

ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ракетного удара удалось убить одного из командиров ХАМАС Хасана аль-Абдаллу, который руководил обстрелами Израиля из города Хан-Юнис.

Операция продолжалась несколько часов, после её окончания израильтяне покинули Газу без потерь, подчеркнул ЦАХАЛ.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, с момента обострения палестинско-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 7 тысяч мирных жителей, более 18 тысяч получили ранения.

Палестинские женщины пекут хлеб на улице в секторе Газа. 27 октября 2023.
Палестинские женщины пекут хлеб на улице в секторе Газа. 27 октября 2023.Hatem Ali/AP Photo

В ночь на пятницу небо над Иерусалимом осветилось 224 прожекторами — по числу заложников, которых ХАМАС, по утверждениям боевиков, удерживает в секторе Газа. На акции под названием "Лучи надежды" также были показаны фотографии пленных израильтян и названы их имена. Через несколько часов после акции ЦАХАЛ озвучил новое подтвержденное число израильских заложников в Газе — 229 человек.

Вооруженные столкновения произошли и на Западном берегу реки Иордан: израильские военные вступили в перестрелку с вооруженными палестинцами в лагере беженцев в Дженине и в городе Калькилия. В ходе перестрелки был убит один из полевых командиров террористической группировки "Исламский джихад" Айсер Мохаммад аль-Амер, сообщил ЦАХАЛ. Еще 36 палестинцев были задержаны.

ЦАХАЛ также обвинил ХАМАС в использовании вооружений из Северной Кореи и Ирана. По данным израильских военных, речь идет примерно о 20% оружия боевиков. Оставшиеся 80% — сделаны на территории сектора Газа.

Кроме того, прошедшей ночью одна из ракет упала в египетском курортном городе Таба, расположенном на берегу Красного моря недалеко от Эйлата. Шесть человек получили ранения. Был ли удар случайным или целенаправленным, а также какой из сторон конфликта принадлежала ракета — пока не ясно.

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