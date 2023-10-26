By Euronews и Reuters

Акции Alphabet - материнской компании Google - упали на 9,5% после публикации отчёта о прибыли.

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По данным Dow Jones Market Data, масштабная распродажа акций Alphabet Inc. привела к потере более 166 млрд долл. (157 млрд евро) её рыночной стоимости за одну ночь.

Это больше, чем вся капитализация Nike (157,58 млрд. долл.) или Disney (147,46 млрд. долл.), по информации Marketwatch.

Ещё это пятое по величине рекордное снижение рыночной стоимости за один день для американской компании за всю историю ведения учёта.

Акции Alphabet потеряли 9,5% после того, как компания отчиталась о хороших показателях, которые в основном превзошли ожидания аналитиков, за исключением облачных вычислений: выручка от них была значительно меньше прогнозов. Операционная прибыль составила 266 млн. долл. при прогнозе в 434 млн. долл.

То, что Alphabet несколько сдаёт позиции, особенно заметно на фоне относительных успехов Microsoft: оба конкурирующих технологических гиганта пытаются заработать на генеративном искусственном интеллекте.

Рост облачного подразделения Alphabet сдерживался тем, что оно скорее ориентировано на некрупных клиентов.

"Компания в большей степени подвержена влиянию быстрорастущих и начинающих бизнес клиентов, которые строже контролируют затраты", - считает аналитик Morningstar Али Могараби.

Падение стоимости акций свидетельствуют о том, что инвесторов беспокоит сосредоточенность Alphabet на стартапах, и медленное внедрение сервисов искусственного интеллекта задержали рост прибыли от новой технологии.