ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрел

By Euronews

Израильские военные нанесли удар по позициям "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрел и проникновение на территорию еврейского государства. Близкие и коллеги простились с журналистом, погибшим на юге Ливана.

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На фоне войны Израиля с ХАМАС растет напряженность на границе еврейского государства с Ливаном. В субботу, как сообщила армейская пресс-служба, в сторону Израиля из Ливана было выпущено около 30 минометных снарядов, группа вооруженных людей пыталась проникнуть на территорию Израиля.

В ответ военные нанесли удары по местам запуска снарядов. По группе людей удар нанес беспилотник. Представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари предупредил Ливан.

Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ :"Израильская армия обладает очень большой силой на севере. Любой, кто достигнет стены, чтобы проникнуть на территорию Израиля, погибнет. За каждый инцидент полная ответственность лежит на государстве Ливан, и оно будет нести ответственность за последствия".

В субботу вечером агентство AFP со ссылкой на представителя местных властей, сообщило о гибели двух мирных жителей в результате израильского удара по югу Ливана.

Жертвами конфликта становятся журналисты. В субботу прошли похороны оператора агентства Reuters Иссама Абдаллы. Он погиб в пятницу вечером, когда группа журналистов попала под обстрел на границе Ливана и Израиля.

Иссам Абдалла, архив Issam Abdallah/AP

Об ударах в этом районе сообщали и "Хезболлах" и ЦАХАЛ. По некоторым данным, в момент гибели репортера, обстрел велся с израильской стороны. Израиль назвал инцидент трагическим.