Ситуация на границе Израиля и Ливана: жизнь под обстрелами и в страхе

Ситуация в приграничных районах как никогда напряженная. Большая часть местного населения эвакуировалась, но есть те, кто решил остаться
На севере Израиля жители деревень, расположенных ближе всего к границе с Ливаном, готовятся к худшему. Поэтому многие уезжают в Иерусалим.
Министерство обороны Израиля приказало эвакуировать жителей 28 населенных пунктов в радиусе 2 км от границы (так называемой "голубой линии", контролируемой ООН) с Ливаном. Более 60% населения уже покинуло регион.
Но есть и те немногие, кто решил остаться.
Этот человек отправляет свою семью в безопасное место. Он один из тех немногих, кто намерен остаться.
С начала войны напряженность в этом районе возросла.
Съемка на военных базах под строгим запретом, но и без этого ясно - мобилизация израильских войск носит массовый характер.
"Хезболлах" ежедневно обстреливает район в преддверии ожидаемого наступления израильских войск на сектор Газа.
Резервист на заправочной станции — один из немногих солдат, согласившихся поговорить с нами.
В близлежащем городе Шломи уровень тревожности тех, кто все еще ожидает эвакуации, достиг нового пика.
Шмулик и Галит Ашер говорят, что не спят, при каждом шорохе вздрагивают. Они боятся за детей. С начала войны, 10 дней назад, границу пересекло множество "террористов".
"Вот здесь мой дом. Я боюсь возвращаться. Это невообразимо, что я боюсь возвращаться к себе домой!", — говорит Шмулик.
Валери Горья, Euronews:
— Мы находимся менее чем в километре от Ливана. Стена находится прямо за моей спиной, и люди здесь испытывают смешанные чувства. Одни намерены остаться, другие - уехать. Но в одном согласны все: эта война перекинется на север Израиля.