Ситуация на границе Израиля и Ливана: жизнь под обстрелами и в страхе

By Euronews

Ситуация в приграничных районах как никогда напряженная. Большая часть местного населения эвакуировалась, но есть те, кто решил остаться

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На севере Израиля жители деревень, расположенных ближе всего к границе с Ливаном, готовятся к худшему. Поэтому многие уезжают в Иерусалим.

Министерство обороны Израиля приказало эвакуировать жителей 28 населенных пунктов в радиусе 2 км от границы (так называемой "голубой линии", контролируемой ООН) с Ливаном. Более 60% населения уже покинуло регион.

Но есть и те немногие, кто решил остаться.

Этот человек отправляет свою семью в безопасное место. Он один из тех немногих, кто намерен остаться.

Мы остаемся здесь, мы защищаем наш дом, что еще нам делать? житель Араб аль-Арамше

С начала войны напряженность в этом районе возросла.

Съемка на военных базах под строгим запретом, но и без этого ясно - мобилизация израильских войск носит массовый характер.

"Хезболлах" ежедневно обстреливает район в преддверии ожидаемого наступления израильских войск на сектор Газа.

Резервист на заправочной станции — один из немногих солдат, согласившихся поговорить с нами.

Мы приехали на Север, где присутствуют огромные силы. Это настоящая война, и такого контингента, который мы сегодня здесь имеем, я никогда раньше здесь не видел Аарон Маруани резервист израильской армии

В близлежащем городе Шломи уровень тревожности тех, кто все еще ожидает эвакуации, достиг нового пика.

Шмулик и Галит Ашер говорят, что не спят, при каждом шорохе вздрагивают. Они боятся за детей. С начала войны, 10 дней назад, границу пересекло множество "террористов".

"Вот здесь мой дом. Я боюсь возвращаться. Это невообразимо, что я боюсь возвращаться к себе домой!", — говорит Шмулик.

Валери Горья, Euronews:

— Мы находимся менее чем в километре от Ливана. Стена находится прямо за моей спиной, и люди здесь испытывают смешанные чувства. Одни намерены остаться, другие - уехать. Но в одном согласны все: эта война перекинется на север Израиля.