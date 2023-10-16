Власти Израиля эвакуируют жителей районов у границы с Ливаном

На фоне обстрелов "Хезболлах" и ответных ударов ЦАХАЛа армия Израиля начала организованный вывод мирных жителей из потенциальной зоны боевых действий.

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Власти Израиля эвакуируют жителей нескольких десятков населённых пунктов, находящихся менее чем в 2 км от ливанской границы. Этому предшествовал обстрел израильской территории и удары по Ливану: ЦАХАЛ заявил, что атаковал военную инфраструктуру группировки «Хезболлах».

Ранее армия объявила закрытой зоной территорию на расстоянии до 4 км от границы с Ливаном. Некоторые жители города Нагария в этом районе настроены воинственно:

— Хамас и «Исламский джихад» крадут деньги и живут за границей, в то время как люди (в секторе Газа) голодны и им нечего есть.

— (Лидер ливанской группы «Хезболлах» Хасан) Насраллах прячется, как мышь, где бы он ни был, лучше ему оставаться там. Если нет, ему стоит подумать, что с ним произойдет, он и Ливан будут стерты с лица земли.

Обстрелы со стороны Ливана активизировались после нападения на Израиль исламистов ХАМАСа и ответной военной операции в секторе Газа. Иран, поддерживающий «Хезболлах», заявлял об угрозе открытия второго фронта против Израиля в случае начала наземной операции против ХАМАСа.