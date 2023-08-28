Глава Евросовета изложил своё видение принятия в ЕС новых членов в свете вторжения России в Украину. Шарль Мишель выступал в Словении перед представителями стран-кандидатов.

Евросоюз должен быть готов к своему дальнейшему расширению к 2030 году. Об этом заявил в Словении председатель Совета ЕС. Выступая перед представителями стран-кандидатов, Шарль Мишель изложил свое видение экстенсивного развития Европы, отражающее глубокий геополитические сдвиг после вторжения России в Украину:

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«Расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперёд. Предстоит ещё много работы. Это будет трудно, это будет сложно, иногда болезненно для будущих государств-членов и для ЕС. Но давайте внесём ясность. Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках».

После начала войны в 2022 году ЕС поставил в очередь на вступление в него Украину, Молдавию, а ранее Боснию и Герцеговину. Также оживилось взаимодействие с другими странами Западных Балкан, официальными кандидатами, - Черногорией, Сербией, Северной Македонией и Албанией. Воспринимаются всерьёз и европейские перспективы Грузии.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что ЕС должен сначала реформировать себя, если он хочет интегрировать новые страны, и ему необходимо заручиться согласием более чем 30 стран-членов. Это будет непросто.

Сотрудник Центра исследований Европейской политики отмечает, что процесс распространения ЕС на Восток и Юг набирает ускорение. При этом Стивен Блокманс считает, что ради сохранения Союза больше не следует наделять новых членов правом блокировать общих решения:

«Расширение Евросоюза, конечно, рискует привести к тому, что за столом переговоров окажется больше государств-членов, обладающих правом вето. В результате замедлиться процесс поиска консенсуса. Опасность нарушения нормального функционирования ЕС на этом этапе только усилится. Будет особенно губительно, если вопросы верховенства права и уважения демократии не будут хорошо решены в этих новых государствах-членах».

И Украина, и Молдавия получили статус кандидатов в члены ЕС в июне. Многие политики в Брюсселе призывают Евросоюз начать переговоры с Киевом и Кишинёвом о вступлении к декабрю этого года.