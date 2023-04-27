Эмили О'Рейли: "Брюсселю доверяют меньше, чем власти на местах"

Европейский омбудсмен Эмили О'Рейли призвала политиков дорожить "довольно хрупким", по ее мнению, доверием граждан к Большой Европе - на фоне недавнего громкого коррупционного скандала.

Euronews: "Госпожа Эмили О'Рейли, в последнее время мы стали свидетелями крупнейшего коррупционного скандала в истории Европейского Союза, евродепутаты и их помощники были пойманы с большими суммами денег. Удивил вас этот скандал?"

Эмили О'Рейли, омбудсмен ЕС: "И да, и нет. Сам по себе скандал довольно шокирующий, им занимается бельгийское правосудие. Случившееся впечатлило бы любого, там такие эмоциональные кадры - пачки евробанкнот, целые чемоданы... Прямо как в кино! Но, по сути, история ведь очень печальна, если посмотреть на парламент с точки зрения обилия правил, кодексов, которые призваны защищать этот институт от коррупции, но которые. как мы видим, не соблюдаются. Так что подобный скандал только ждал своего часа!"

Euronews: "Эта организация или эти сети действуют в парламенте уже довольно давно. Как получилось, что представители ЕС их не обнаружили, а увидела только бельгийская полиция?"

Эмили О'Рейли, омбудсмен ЕС: "Насколько я понимаю, с ними поделились информацией спецслужбы другой страны. Там вот что случилось. У нас действует агентство OLAF, это антикоррупционное ведомство. И вот у него традиционно были проблемы с применением своих х полномочий в Европараменте. Если сотрудники OLAF подозревают кого-то в нарушениях, в любом другом институте они пользуются правом приехать в офис, просмотреть компьютеры, то есть действуют почти как полиция. Но парламент отказал OLAF в исполнении того, что агентство считает своим законным правом. Возникает вопрос: имей оно возможность осмотреть офисы евродепутатов при первом подозрении, вскрылась бы эта история до того, как ею занялась полиций Бельгии? Мы не знаем точно, все это только предположения".

Euronews: "Сейчас Европейский парламент пытается навести порядок, чтобы замять скандал. Как вы думаете, они делают достаточно?"

Эмили О'Рейли, омбудсмен ЕС: "Я наблюдала за тем, что происходило в парламенте в декабре, когда разразился этот скандал. Все там говорили правильные вещи: "Это ужасно. Следует все исправить!" Но прошло уже немало времени, а мы все еще ожидаем разъяснений, что именно означает это исправление".

Euronews: "Давайте поговорим об общей картине, о том, что этот коррупционный скандал означает для всего ЕС, ведь он явно подрывает доверие к институтам. Что скажете о последствиях в долгосрочной перспективе?"

Эмили О'Рейли, омбудсмен ЕС: "Думаю, вы правы. Доверие очень важно. Говорят, что нельзя иметь политическую легитимность без морального авторитета, без доверия со стороны людей. Мы сейчас находимся в Брюсселе, а Брюссель для большинства - это идея. И это идея, которая очень далека. Так что граждане не воспринимают, не понимают Брюссель так, как воспринимали бы правительства своих собственных государств-членов, администрацию на местах. Люди настроены скорее не доверять Брюсселю, потому что плохо понимают европейский центр.

Брюссель для большинства - это идея. И это идея, которая очень далека. Так что граждане не воспринимают, не понимают Брюссель так, как воспринимали бы правительства своих собственных государств-членов, администрацию на местах. Люди настроены скорее не доверять Брюсселю, потому что плохо понимают европейский центр. Эмили О'Рейли.

Так что имеющееся между ЕС и гражданами доверие всегда довольно хрупко. И когда европейская администрация, ЕС делают вещи, наносящие ущерб, это может иметь почти что разрушительные последствия для доверия людей. Следует взять все те маленькие инциденты, которые вы, возможно, не считаете особенно важными, встроить их в общую картину и так оценить, как они приводят или могут привести к росту недоверия граждан к самой идее ЕС. Как их используют люди, которые скептически или даже враждебно относятся к Евросоюзу?

Очень важно, чтобы ЕС действовал в соответствии с максимально возможными этическими стандартами, защищая свою политическую легитимность".

Euronews: "Был еще один скандал, когда бывший глава транспортного отдела Еврокомиссии девять раз летал в Катар. И эти поездки были оплачены катарским правительством в период, когда Европейский Союз вел переговоры с Катаром в авиационной отрасли. Для вас эта история - вопрос прозрачности или вопрос лоббирования? Там были нарушения?"

Эмили О'Рейли, омбудсмен ЕС: "Вы знаете, это было просто из ряда вон! Политику открытого неба , которая должна была принести прямую выгоду Qatar Air, людям, которые предоставляли этому господину бесплатные полеты, разрабатывал не просто ЕС, а именно его департамент. Так что налицо явный конфликт интересов. Но когда пресс-секретаря спросили, кто решает, есть конфликт интересов или нет, выяснилось, что решает … тот же человек. То есть он сам спросил себя, есть тут конфликт интересов или нет? Очевидно, решил, что его нет - улетел в Катар".

Euronews: "Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен также общалась в частных текстовых сообщениях с гендиректором компании Pfizer по поводу закупки вакцин. И эти сообщения не были заархивированы, не были опубликованы. Как вы смотрите на разрешение подобных вопросов в будущем?"

Эмили О’Рейли, омбудсмен ЕС: "Мы все уже так привыкли использовать WhatsApp и прочие приложения для отправки наших сообщений. С одной стороны это очень эффективно и быстро,но с другой - могут возникнуть проблемы прозрачности и подотчетности, когда речь идет об использовании этих каналов госслужащими и политиками. Вопрос в том, как нам регламентировать эту сферу".

Euronews: "Поговорим о деньгах, потому что сотни миллиардов евро налогоплательщиков идут на восстановление и обеспечение устойчивости. ЕС также выделяет миллиарды на оборону Украины. Налогоплательщики могут отследить, куда текут эти деньги?"

Эмили О’Рейли, омбудсмен ЕС: "Думаю, у них должна быть такая возможность, но она не полностью реализована. Вот пример - мы проделали довольно большую работу с фондами, постковидными структурами на общую сумму в 700 миллиардов. Эти средства были распределены между государствами-членами. Очевидно, что всякий раз, речь заходит о таких деньгах, есть вероятность коррупции, нецелевого использования. Так что пусть граждане также стоят на страже этих денег!"

Euronews: "Ваша организация только что опубликовала отчет за прошлый год. Сложив воедино все эти элементы - прозрачность, лоббирование, этику, "Катаргейт" – верно ли говорить, что мы изменили угол зрения на ЕС?"

Эмили О’Рейли, омбудсмен ЕС: "Что касается "Катаргейта, то это интересная история, ее очень легко понять. Она драматична, мы видели кадры с чемоданами денег. Одновременно в докладе отмечается растущая роль ЕС в мире. Учитывая глобальную поляризацию (а это и США, и "брексит", и Россия, и Китай), мы видим, что у Европы никогда еще не было такой необходимости заявить о себе на глобальном уровне. Но для этого она должна обладать моральным авторитетом. И я полагаю, что это увязано со многими вопросами, которые мы с вами обсуждали".