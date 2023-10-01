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Выборы в Словакии: победившим популистам предстоит сформировать коалицию

Братислава, Словакия
Братислава, Словакия Авторское право Darko Bandic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Каким путем пойдет Словакия после выборов? Формирование правительства может зависеть от партии "Голос", занявшей третье место.

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В Словакии после победы на выборах популистской партии Роберта Фицо "Курс" в ближайшее время начнутся коалиционные переговоры. Решающую роль в формировании правительства может сыграть занявшая третье место проевропейская партия "Голос". По итогам переговоров станет ясно, в каком направлении будет двигаться страна.

Аттила Мадьяр, Euronews:"В Словакии теперь начнутся длительные коалиционные переговоры. От партии "Голос", занявшей третье место на выборах, зависит формирование правительства. Партия бывшего премьер-министра Петера Пеллегрини стоит перед серьезным выбором. Если Пеллегрини поддержит победившую на выборах партию "Курс", партию своего бывшего союзника Роберта Фицо, в Словакии будет сформировано популистское, пророссийское правительство. Если же Пеллегрини поддержит "Прогрессивную Словакию", занявшую второе место, то в Словакии может появиться проевропейское правительство".

Всего в новом парламенте могут быть представлены до десяти партий. Процесс формирования коалиции обещает быть долгим и сложным.

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