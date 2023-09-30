By Euronews

Количество беженцев из Нагорного Карабаха превысило 100 тысяч, сообщили в пресс-службе правительства Армении. Ереван обратился за помощью к Евросоюзу.

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Армения объявила, что свыше 100 тысяч человек, то есть более трети населения Нагорного Карабаха, покинули регион.

Несмотря на заверения властей Азербайджана о соблюдении прав этнических армян и "плане реинтеграции", жители покидают свои дома.

Ереван обратился к Евросоюзу с просьбой оказать содействие в связи притоком большого числа вынужденных переселенцев, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Италии. В основном требуются предметы первой необходимости и медикаменты.

Азербайджан приступил к демонтажу военной инфраструктуры в Нагорном Карабахе. Министерство обороны страны сообщило об обнаружении еще одного склада боеприпасов, в том числе артиллерийских и танковых снарядов различного калибра.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что в пятницу был арестован бывший министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики, советника президента Давид Бабаян. Баку обвиняет его среди прочего в разжигании национальной вражды, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.