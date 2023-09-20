Зеленский представит свою "Формулу мира" Совбезу ООН

Президент Украины заявляет, что Киев разработал план, который может послужить примером прекращения агрессивных войн.

Совбез ООН проведёт в среду заседание по ситуации в Украине, в ходе которого украинский президент Владимир Зеленский намерен представить свой проект «Формулы мира».

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Ранее на Генассамблее он предлагал использовать эту инициативу как потенциальный пример прекращения конфликтов и универсальный инструмент защиты стран от агрессоров.

Украинская формула мира становится глобальной. В ней указаны решения и шаги, необходимые для остановки всех форм милитаризации, которые Россия использует против Украины и других стран и которые могут быть использованы другими агрессорами. Впервые в современной истории мы имеем реальный шанс положить конец агрессии на условиях государства, подвергшегося нападению. Владимир Зеленский президент Украины

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения вместе с президентом Украины в одном мероприятии будет участвовать высокопоставленный представитель Москвы, – глава МИД России Сергей Лавров.

В Нью-Йорке у Зеленского запланирован также ряд встреч, в том числе с лидерами африканских стран, а также с американскими политиками. Среди них – спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти, который предупредил, что у него много вопросов к украинскому руководству:

«Где отчёт о судьбе денег, которые мы уже потратили? Каков план победы? Я думаю, это то, что американская общественность хочет знать. Вторжение России – это неправильно. Это преступление и мы хотим, что этому был положен конец. Я также с самого начала всегда говорил, что, независимо от сути проблемы, я хочу отчёта за всё, на что трудолюбивые налогоплательщики тратят свои деньги. И я хочу план победы».

Киев призывает западные страны предоставить больше военной помощи для контрнаступления ВСУ, которое, по словам самого Зеленского, продвигается не очень быстро. Кроме того, Украина просит средства для защиты гражданской и военной инфраструктуры от российских ракетных ударов и налётов беспилотников.