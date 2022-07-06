ЕС на пути к энергонезависимости: война стала катализатором

Еврокомиссия разработала план REPower EU по ускоренному отказу от энергопоставок из РФ "задолго до 2030 года", в документе обозначен в качестве цели 2027 год. Для выполнения поставленных задач необходимо диверсифицировать источники с акцентом на возобновляемые. План предусматривает вложения в размере 210 миллиардов евро.

Гарантии и инвестиции

На помощь приходит InvestEU, флагманская инвестиционная программа ЕС. Будучи партерном Европейского инвестиционного банка, она имеет многомиллиардные гарантии Евросоюза, что добавляет уверенности инвесторам. Ожидается, что с ее помощью удастся привлечь более 370 миллиардов евро государственного и частного финансирования.

В рамках программы определены четыре приоритета: устойчивые инвестиции, инновации, социальная интеграция и создание рабочих мест. 30% привлечённых средств должны помочь Европе приблизиться к углеродному нейтралитету.

Помощь солнца

План REPowerEU предусматривает удвоение мощностей по производству солнечной энергии к 2025 году. В Испании, между Вальядолидом и Саламанкой, солнечные батареи идут до горизонта. InvestEU помогает финансировать здесь комплекс из 7 объектов, которые строятся с 2020 году.

"Испания - идеальное место для строительства солнечных батарей, потому что мы - одна из стран с наибольшим количеством солнечных часов в году", - говорит менеджер по коммуникациям компании Solaria, занимающейся разработкой и производством фотоэлектрической солнечной энергии в Южной Европе. - Эти семь фотоэлектрических станций имеют мощность 261 мегаватт, они производят 477 гигаватт-часов энергии в год".

Достаточно для обеспечения электроэнергией более 120 тысяч домохозяйств. Европейский инвестиционный банк сыграл в проекте решающую роль. Из требуемых 189 миллионов евро он предоставил 54 миллиона через кредитные и гарантийные механизмы, а также выступил посредником для привлечения дополнительных 14 миллионов.

Это означает, что более трети общей стоимости проекта уже покрыто. Хорошая новость для частных инвесторов, которые уже вложили 89 миллионов.

В поисках своей энергии

Первоначальная цель InvestEU заключалась в финансировании экономического восстановления Европы с прицелом на "зеленые" и цифровые решения. Но в условиях войны в Украине эта программа может способствовать усилиям по прекращению европейской зависимости от российского газа и нефти.

"Мы хотим продолжать развивать проекты. Мы также работаем с Европейским инвестиционным банком над более масштабным финансированием", - говорит Дарио Лопес Клементе, управляющий директор Solaria. - Кризис в Украине ясно показал реальные потребности Европы. Мы зависим от других источников энергии, своих у нас нет. Единственным решением остается возобновляемая энергия. Мы не можем откладывать переход к ней на 4-5 лет, это слишком поздно, нам следует все сделать за год-два".

Запущенная в мае программе REPowerEU также предполагает снятие бюрократических барьеров, упрощение процедур взаимодействия с партнерами.

Помогут ли эти меры быстро освободиться от топливной зависимости? Мы поговорили об этом европейским комиссаром по энергетике Кадри Симпсоном.

Euronews: "Реально ли покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива к 2027 году?"

Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике: "Мы делаем все возможное, чтобы избавиться от энергозависимости еще быстрее, настолько быстро, насколько получится. REPowerEU — это план по замещению российского импорта альтернативами. Мы установили контакты с несколькими надежными торговыми партнерами, но этого пока недостаточно. Мы не хотим менять одно ископаемое топливо на другое. Там, где возможно, мы будем заменять природный газ за счет энергии из возобновляемых источников. Еще мы уделим приоритетное внимание электрификации в строительстве и транспорте. И, конечно, мы будем экономить."

Euronews: "Вы говорите о прекращении зависимости от российского ископаемого топлива, но при этом собираетесь импортировать нефть и газ из других стран. Не приведет ли это к новой зависимости Европы?"

Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике: "Мы планируем заменить только треть российского импорта другими видами ископаемого топлива. В планах -диверсификация наших поставщиков и маршрутов. Параллельно мы ускоряем наш собственный "зеленый" переход. Там, где мы возможно заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники, это будет сделано.

Euronews: "Расскажите о планах ускоренного освоения и использования возобновляемых источников энергии в рамках программы REPowerEU?"

Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике: "Есть несколько способов быстрого продвижения возобновляемых источников энергии, возьмите, к примеру, крыши домов. Мы предлагаем, чтобы все новые здания оснащались панелями на крышах. Самое сложное в этой истории - получение разрешений. Смотрите, сегодня оформление бумаг и согласование проекта строительства морского ветропарка может занять до семи лет. Но Еврокомиссия внесла предложение, касающееся того, что мы называем "превалирующим общественным интересом". Это значительно сокращает период получения разрешений".

Euronews: "Вы подсчитали, что прекращение зависимости от российского ископаемого топлива обойдется в 210 миллиардов евро. Европа может себе это позволить?"

Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике: "В предыдущий период мы ежегодно платили России за нефть, уголь и газ примерно 100 миллиардов евро. Имеет смысл перераспределить финансы. Мы знаем, что у государств-членов есть неиспользованные фонды, выделенные на восстановление, есть заемные средства на 225 миллиардов, которые они могут пустить на "зеленые" проекты. Финансирование — это ключ к успеху. InvestEU - очень полезный инструмент, с ним в период до 2027 года мы сможем привлечь примерно 372 миллиардов евро".