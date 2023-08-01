Армения-Азербайджан: коридор раздора

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Что происходит в Лачинском коридоре? Корреспондент Euronews Анелиз Боржес побывала на одном из самых спорных участков армяно-азербайджанского конфликта

Передвижение по Нагорному Карабаху - задача не из простых. Не из-за географии, а из-за десятилетий конфликта и сохраняющейся напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Анелиз Боржес, Euronews: "Ситуация в этом регионе далека от разрешения, поэтому азербайджанские военные предложили доставить нас на вертолете, потому что не было достаточно времени, чтобы сообщить русским, что мы отправимся в город Лачин".

Российские военнослужащие ведут наблюдение за этим районом с тех пор, как в 2020 году при посредничестве Москвы было заключено перемирие между Арменией и Азербайджаном, которое положило конец боевым действиям, но не обеспечило мира.

Анелиз Боржес, Euronews:"Мы находимся на одном из самых спорных участков армяно-азербайджанского конфликта. Это Лачинский коридор, соединяющий территорию Армении с районами Нагорного Карабаха, находящимися под контролем этнических армян. Азербайджан построил здесь контрольно-пропускной пункт, заявив, что это его право - контролировать, кто въезжает на его территорию.

Ереван неоднократно обвинял Баку в том, что он перекрыл эту дорогу, заблокировал этот коридор и фактически держит население Нагогрного Карабаха в осаде, не позволяя доставлять сюда продовольствие и медикаменты. Азербайджанские власти это неоднократно отрицали.

Сегодня они привезли нас сюда, чтобы показать, что Лачинский коридор открыт и функционирует. Вдали, за азербайджанскими пограничниками и за российскими солдатами, которые ведут наблюдение за этим районом, вы видите колонну грузовиков, принадлежащих Красному Кресту".

Группу мирных жителей, получивших медицинскую помощь в Армении, сопровождают обратно в Нагорный Карабах. После прохождения контроля безопасности их пропускают. По крайней мере, сегодня.

В распространенном через несколько часов заявлении МККК говорится, что это совершенно не так. Армяне, находящиеся в Нагорном Карабахе, подтверждают, что к ним не поступают основные продукты питания, медикаменты и топливо.

Марут Ванян, журналист из Степанакерта: "У нас здесь 5 или 6 больших супермаркетов, и все они совершенно пусты. И даже хлеб трудно достать в магазинах".

Баку настаивает на том, чтобы армяне Нагорного Карабаха использовали другой маршрут для доставки грузов.

Но высокопоставленный дипломат Европейского Союза предостерег Азербайджан от этого, заявив, что в интересах переговоров по нормализации отношений, которые идут при посредничестве ЕС, гуманитарный доступ не должен быть политизирован.

Тем не менее на этой неделе колонна грузовиков, которые, по словам Армении, доставляют гуманитарную помощь в регион, застряла недалеко от азербайджанского КПП.

Марут Ванян, журналист из Степанакерта: "Альтернативный путь, который предлагает Азербайджан, чтобы привезти сюда гуманитарную помощь... Если вы спросите мнение жителей Карабаха, они скажут - зачем кому-то создавать нам искусственный кризис? А потом предлагать продукты. Мы должны быть свободны в выборе, где нам брать продукты. Давайте делать так, как мы делали до блокады".