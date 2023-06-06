Форум Globsec: какой мир нужен Украине?

В Братиславе на форуме Globsec страны Восточной и Центральной Европы обсудили свой вклад в укрепление европейской безопасности. Политики Польши, Словакии и Эстонии единодушны: первый шаг к миру в Украине - вывод российских войск.

В центре внимания участников конференции по глобальной безопасности (Globsec) в Братиславе - новая политическая и стратегическая роль стран центрально-восточной Европы в рамках ЕС. Журналист Euronewes Серджио Кантоне стал модератором дебатов, в которых на полях форума приняли участие Мирослав Влаховский, министр иностранных дел Словакии; Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, и Керсти Кальюлайд, президент Эстонии с 2016 по 2021 год.

Разговор, конечно же, был выстроен вокруг войны в Украине. Возможно ли там скорое прекращение огня? "Я уже много раз говорил и повторю еще раз: самый простой способ добиться мира на Украине — вывести российские войска, — заявил Мирослав Влаховский. — Думаю, что нам нужно не просто перемирие, а мир, в котором агрессор назван и наказан, а жертва получает помощь. Именно так должно работать международное право и международные отношения".

"Откровенно говоря, любые инициативы, направленные на то, чтобы договориться о прекращении огня сейчас, а затем согласовать какие-то другие условия, не сработают, - считает Керсти Кальюлайд. - Что было сделано в Тбилиси в течение недели-двух после начала там конфликта? Извините,но сначала украинцы должны освободить свою территорию, а потом мы поговорим".

"Мы все за мир, мы - за прекращение огня, — поддерживает разговор польский министр Збигнев Рау. — Это общая идея, от Бразилии до Индии, от Франции до Эстонии, от Словакии и Польши. Вопрос в том, какого рода мир нам нужен? Если ожидать справедливого и прочного мира, необходимо предотвратить возвращение России к ее имперской практике во внешней политике".

Военные расходы — еще одна тема, о которой больше всего говорят в последние годы. В Польше эта статья растет, и сегодня страна играет важную политическую роль в рамках европейской безопасности. "Мы, союзники по НАТО, считаем, что уровень военных расходов в альянсе должен быть равен 2% ВВП, - заметил Рау. - При этом речь идет о минимальной, а не о максимальной отметке!"

Министр добавил, что Польша считает правильным тратить на военные расходы чуть более 4% ВВП. По его мнению, все страны НАТО должны воспринимать себя не только как "получатели, но и поставщики безопасности, способные защитить и себя, и соседей".

Вы можете посмотреть полную версию дебатов на видео выше.