By Euronews

ВС Азербайджана начали военную операцию в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали военную операцию в Карабахе. В столице слышны взрывы, сообщает AFP.

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В сообщении Минобороны Азербайджана говорится:

— В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

О начале операции Азербайджан официально проинформировал Москву и Анкару.

Армянский телеканал Factor сообщает, что в Степанакерте объявлена воздушная тревога.

Об артобстреле Степанакерта сообщили бывший госминистр непризнанной республики Арцах Рубен Варданян и депутат парламента республики Метаксе Акопян.

Баку заявляет, что подразделения ВС Армении, находящиеся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, обстреливают из артиллерийских установок позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

Ранее власти в Баку заявили о гибели четверых азербайджанских полицейских и двоих гражданских при взрыве мин в Нагорном Карабахе.

Шесть человек погибли, когда их автомобили подорвались на минах на дороге между Шушей и Физули - двумя городами Нагорного Карабаха, находящимися под контролем Азербайджана, - сообщили азербайджанские службы безопасности.

По словам источника, полицейские были убиты около 4.30 утра по местному времени (00.30 GMT) в туннеле в районе Ходжавенд, когда они направлялись на место взрыва противотанковой мины, которая незадолго до этого подорвала автомобиль двух гражданских лиц в том же районе.

По данным этого источника, оба погибших гражданских лица были сотрудниками Азербайджанского дорожного агентства.

Азербайджанские службы безопасности обвинили в установке мин и совершении "террористического акта" группу армянских сепаратистов-"диверсантов".