Нигер: последствия переворота для ЕС и стран Запада

Euronews

ЕС получает из Нигера почти 25% своих запасов урана для АЭС, Франция - около 15%. Из-за переворота в стране звучат опасения, что Нигер может развернуться в сторону России.

Военный переворот в Нигере вызвал опасения, что западноафриканское государство, ключевой союзник Запада в борьбе с джихадистскими группировками в регионе, может повернуться в сторону России.

Изгнание демократически избранного президента Мохаммеда Базума широко осудили Европейский союз, Соединенные Штаты и страны Африки.

Директор проекта "Сахель" Жан-Эрве Жезекель из Международной кризисной группы(ICG) полагает, что, хотя Нигер играет центральную роль в усилиях Запада по обеспечению безопасности в регионе, еще слишком рано говорить о том, может ли страна обратиться к России или группе Вагнера:

**- Мы знаем, что группы Вагнера заинтересован в развитии своих возможностей в Западной Африке. Мы ожидаем также, что внутри нового военного режима, если они останутся у власти, режим будет искать других союзников и у него может возникнуть соблазн установить более тесные отношения с Россией.

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Не исключено, что в альянсе произойдут изменения, и Россия может развить свои возможности для группы Вагнера в регионе. Но сейчас это своего рода красный флаг, который очень удобно использовать, чтобы быть в более сильной позиции при переговорах.

Есть также опасения по поводу потенциального воздействия переворота на импорт урана для питания европейских атомных электростанций.

Нигер является седьмым по величине производителем химического элемента в мире, ЕС получает из Нигера почти 25% своих запасов, Франция - около 15%.

Но Жезекель говорит, что влияние не станет критическим:

- В прошлом Франция была гораздо более зависима от нигерийского урана, чем сегодня. Вы знаете, в мире произошла диверсификация доступа к урану, включая Канаду и Казахстан. Так что это другой рынок, чем 20 или 30 лет назад. Это по-прежнему важный интерес, но уже не центральный и жизненно важный для Франции, как раньше.

По мнению эксперта, еще далеко не ясно, останутся ли военные у власти:

- У президента Базума еще есть шанс вернуться. Это будет крайне сложно, это не самый вероятный сценарий, но это все еще сценарий, над которым работают многие актеры. Многие участники международного сообщества, и фактически даже Россия, настаивают на возвращении избранного президента. Но если это внешнее давление не соединяется с внутренним давлением... Боюсь, это не сработает.