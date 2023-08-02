Первые самолёты с эвакуированными французами вернулись из Нигера

В Париж вернулись три самолёта, отправленные за французскими гражданами. Италия и Испания также призывают соотечественников покинуть страну, где произошёл военный переворот.

Франция эвакуирует своих граждан из Нигера. Первые три отправленных для этой цели самолёта вернулись в Париж. Италия и Испания также призывают свомих граждан покинуть Нигер из-за опасений, что они рискуют оказаться в ловушке произошеждшего на прошлой неделе военного переворота, получившего поддержку трех других западноафриканских стран, также управляемых мятежниками.

Нигер - бывшая колония Франции. Ситуация в столице Ниамее , где где не прекращаются антифранцузские демонстрации, остаётся напряжённой.

Истекает недельный срок, данный хунте экономическим сообществом стран Западной Африки. ЭКОВАС требует вернуть власть избранному президенту Мохемеду Бозуму. В противном случае сообщество пообещало принять "все меры" для восстановления конституционного порядка, не исключив и применение силы. Брюссель поддержал решение ЭКОВАС.

Премьер-министр Нигера Ахмуду Махамаду, который был за пределами страны во время переворота, не может вернуться домой, он обратился за помощью к международному сообществу.

"Ситуация, может быть разрешена до того, как ЭКОВАС вмешается военным путем. Я настроен оптимистично. Во-первых, потому что у нас есть президент, который, конечно, сейчас заложник, но он мыслит здраво и готов смотреть в лицо ситуации такой, какая она есть, а зачинщики переворота, как говорят, тоже патриоты".

Удерживаемый мятежниками свергнутый президент Нигера встретился с лидером Чада, который приехал с порсднической миссией и пытается найти решение. В понедельник были опубликованы фотографии этой встречи.

До сих пор нет никаких признаков того, что руководство хунты отступит, а соседние с Нигером Буркина-Фасо, Мали и Гвинея предупредили Эковас о недопустимости военного вмешательства.