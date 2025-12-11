Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Еврокомиссия дала зеленый свет на госфинансирование первой АЭС в Польше

Визуализация проекта первой атомной электростанции в Польше
Визуализация проекта первой атомной электростанции в Польше Авторское право  Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe/ materiały prasowe
Авторское право Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe/ materiały prasowe
By Agata Todorow
Опубликовано
В Польше будет построена первая в стране атомная электростанция. Ожидается, что реализация проекта обеспечит не только конкурентоспособные цены на энергию, но и большую стабильность энергетической системы.

Еврокомиссия одобрила пакет мер по поддержке строительства и последующей эксплуатации первой польской атомной электростанции, признав его соответствующим правилам ЕС о государственной помощи.

Стоимость проекта составит приблизительно 192 миллиарда злотых. Польское правительство объявило о своем намерении поддержать эти инвестиции, выделив около 14 миллиардов евро, что покроет 30% от общей стоимости строительства. 4,6 миллиарда злотых будут переведены компании, ответственной за проект, уже в декабре.

Электростанция будет построена на площадке Любятово-Копалино в коммуне Хочево и станет ключевым элементом энергетического перехода страны. Реализацией проекта занимается компания "Польские атомные электростанции" (PKJJ), которая отвечает за весь подготовительный процесс. В соответствии с поправкой к закону от февраля 2025 года, компания получит государственную поддержку в размере до 60,2 миллиардов злотых к 2030 году.

"Строительство сможет начаться в декабре", — заявил премьер-министр Дональд Туск.

Мы это делаем, а не просто говорим об этом. Мы действительно сможем начать строительство с нужной скоростью, чтобы электроэнергия с этой первой атомной электростанции в Польше поступала как можно быстрее.
Дональд Туск, премьер-министр Польши

"Строительство начинается, и, как вы можете себе представить, это было абсолютно необходимым условием, которого было совсем непросто добиться", — подчеркнул Туск, имея в виду усилия Польши по получению согласия Европейской комиссии на предоставление государственной помощи для проекта по возведению АЭС.

Заседание Совета министров, 9.12.2025.
Заседание Совета министров, 9.12.2025. Источник: Канцелярия премьер-министра

Когда будет построена и запущена АЭС?

Польша строит свою первую атомную электростанцию ​​в сотрудничестве с американскими компаниями Westinghouse и Bechtel. Согласно графику, заливка первого реактора запланирована на 2028 год. В конечном итоге станция будет состоять из трех энергоблоков AP1000, каждый мощностью 1250 МВт, общей мощностью 3750 МВт. Завершение строительства первого энергоблока запланировано на 2035 год, а подача электроэнергии в сеть начнется в 2036 году. Третий энергоблок должен начать работу к 2038 году.

Общая стоимость инвестиций оценивается в 192 миллиарда злотых. 60 миллиардов злотых из этой суммы поступает из государственного бюджета, утвержденного Европейской комиссией в качестве государственной помощи, а оставшиеся средства будут привлечены с рынка. В начале октября вице-президент PEJ Пётр Пиела объявил, что 30 коммерческих банков со всего мира выразили предварительную заинтересованность в участии в финансировании.

Согласно прогнозам на 2040 год, электростанция достигнет примерно 88,5% загрузки мощности. Это обеспечит Польше надежное и стабильное электроснабжение и позволит отрасли обеспечить себя энергией на долгие годы вперед.

Инвестиция в будущее

Проект имеет решающее значение для укрепления энергетической независимости Польши и сокращения выбросов CO2. Войцех Врохна, заместитель министра энергетики и уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре, подчеркивает, что строительство атомной электростанции — это шаг, который принесет долгосрочные выгоды всему энергетическому сектору.

"Крайне важно, чтобы энергия, вырабатываемая атомной электростанцией, обеспечивала безопасность, стабильность сети и была чистой энергией. Все эти элементы были учтены в решении Еврокомиссии", — сказал он на пресс-конференции.

"Электростанция будет работать с очень высокой нагрузкой и при этом с относительно низкими затратами", — добавил Врохна.

Безопасный и экологически обоснованный выбор

Как подчеркнул в интервью Euronews Миколай Эттинген профессор факультета энергетики и топлива Краковского университета науки и технологий AGH, Польша рассматривала возможность строительства атомной электростанции еще 15 лет назад. Процесс реализации ускорился недавно, когда появились подходящие экономические и политические условия, а лица, принимающие решения, осознали острую необходимость включения атомной энергии в национальный энергетический баланс.

"Атомная энергия — это источник энергии с нулевым уровнем выбросов, необходимый для стабильной работы энергосистемы. Она не выделяет углекислый газ, и ее внедрение заменит устаревающие угольные электростанции, тем самым сократив выбросы CO2 и способствуя достижению климатических целей", — подчеркнул Эттинген.

Эксперт отметил, что атомные электростанции являются наиболее эффективными генераторами энергии, не зависящими от погодных условий. Таким образом, внедрение атомной энергии в Польше обеспечит стабильный источник базовой энергии, который сможет функционировать в течение следующих 60–80 лет.

