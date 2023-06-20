Польша: украинские школьники осваивают польский язык

Euronews

Язык — одна из главных проблем для учащихся в польских школах украинских беженцев. Авторы этой инициативы приняли решение помочь.

Для 130 000 украинских детей, учащихся сейчас в польских школах, обучение на языке принимающей страны — большая проблема. Но примерно 3 000 из них помогает Дениз — курдский иммигрант, который вместе с друзьями создал инициативу "равный-равному".

"Я подумал, что раз есть интернет, почему бы не сделать что-то, чтобы люди, их сверстники, научили их. С ними им не будет стыдно. Мы начали создавать страницу "Польский по максимуму", создали профили в Instagram, Facebook и Tik-Tok. Затем мы добавили онлайн-уроки, начинали каждый день в 17:00. Мы могли помочь с домашним заданием по польскому языку. Сначала было трудно общаться с ними, но теперь они говорят только по-польски", — рассказывает Дениз.

Педагоги подчеркивают, что подобные инициативы направлены не только на изучение польского языка. Они также помогают повысить самооценку и способствуют интеграции в новой стране.

"Важно поддерживать основателей таких инициатив. Такие идущие снизу инициативы по обучению украинцев__польскому языку, прежде всего, имеют ценность, потому что сокращают расстояние: если по ту сторону экрана есть человек, который когда-то был на нашем месте, и выучил польский язык, и теперь знает его достаточно хорошо, чтобы иметь возможность учить нас, и этот человек преуспел, значит, я тоже смогу выучить этот язык", — говорит Гося Цвек из фонда Ocalenie.

"В школе я чувствую себя намного лучше, потому что я стала лучше понимать польский язык и могу лучше общаться: и с одноклассниками, и с учителями, и мне комфортнее учиться", — рассказывает украинская школьница Анжелика.

Украинским детям пришлось адаптироваться к польской научной терминологии практически за одну ночь. Эксперты подчеркивают, что это огромный труд, который обычно требует много времени.

"Одной из ключевых проблем является язык: дети уже могут общаться со сверстниками, но язык образования — это нечто совершенно иное, это как способность понимать указания учителя, так и способность узнать о призмах, истории Польши, митозе, мейозе, физике, биологии, химии. Вот этот язык образования приобретается гораздо медленнее, исследователи утверждают, что речь идет о двух-трех годах", — отмечает президент Центра гражданского образования Едржей Витковский.

Украинские дети, живущие в Польше, могут учиться по польской или по украинской системе онлайн-образования. Поэтому знание польского языка у этих молодых людей разное, и следующий учебный год станет еще одним вызовом.