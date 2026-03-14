От смартфонов к дронам: как видео жителей Ирана помогают атакам на "Басидж"

Израильские военные проводят интенсивную кампанию по отслеживанию и уничтожению контрольно-пропускных пунктов и других объектов, на которых дежурят бойцы ополчения "Басидж" в Тегеране, согласно данным ЦАХАЛ, израильских СМИ и наблюдениям персидской службы Euronews за активностью в соцсетях Ирана.

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Цель израильтян - уничтожение и деморализация отрядов "Басидж", военизированного ополчения КСИР, и в целом ослабление аппарата внутренней безопасности иранского режима, используемого для репрессий.

В четверг, выступая с обращением к нации, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "наносит сокрушительные удары по КСИР и "Басидж".

Поскольку иранские власти используют ополчение "Басидж" для жестокого подавления инакомыслия и протестов, израильская тактика нанесения ударов может создать условия для возвращения на улицы противников режима.

Нетаньяху ясно дал это понять в своей речи, обратившись непосредственно к иранцам: "Я говорю иранскому народу: момент свободы близок. Мы поддерживаем вас и помогаем вам".

На прошлой неделе иранские власти выступили с прямыми угрозами в адрес граждан, предупредив, что силы безопасности получили приказ "стрелять на поражение" в отношении протестующих и, как было указано, "подозреваемых в воровстве".

Тем не менее, в многочисленных аккаунтах в соцсетях, которые мониторит персидская служба Euronews, утверждается, что иранские граждане снимают блокпосты "Басидж" или военные укрытия на видео и размещают ролики в Интернете, в качестве возмездия за убийства иранских демонстрантов ополченцами "Басидж" и другими силами безопасности во время жестокого подавления протестов, предшествовавших войне.

По словам инсайдеров в Иране, с которыми удалось побеседовать Euronews, к середине января было убито до 32 000 человек, после того как Тегеран ответил насилием на растущие по всей стране волнения, первоначально вызванные гиперинфляцией и ростом стоимости жизни, а затем переросшие в крупные антиправительственные демонстрации.

Персидская служба Euronews отметила еще одно событие: в тренде оказалась фраза о том, что каждый беспилотник, разрушивший блокпост "Басидж", "радует души" жертв кровавых январских репрессий. Можно предположить, что эти удары придают новый импульс и возрождают надежду протестного движения.

По данным Wall Street Journal, Израиль собирает и проверяет данные, полученные из этих видеозаписей.

На одном из этих видео, судя по всему, показаны члены "Басидж" и сил безопасности, которые прячутся под мостом в Тегеране, чтобы избежать израильского обнаружения и ударов с воздуха.

В среду иранские государственные СМИ сообщили, что в результате атак израильских беспилотников по КПП и блокпостам в Тегеране погибли несколько ополченцев "Басидж" и других сотрудников сил безопасности.

ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых, как утверждается, запечатлены удары беспилотников по КПП "Басидж".

В публикациях в соцсетях, появившихся в пятницу, утверждается, что на них изображены последствия ударов по объектам инфраструктуры "Басидж" в иранской столице за последние несколько дней, в том числе 13 марта.

Сообщается также, что члены "Басидж" по всему Ирану получают угрозы в Telegram: "Вы полностью под нашим наблюдением. Мы знаем, какие преступления вы совершили против иранского народа. Мы установили вашу личность и всех ваших сообщников. Сдавайтесь или бегите. Второго предупреждения не будет".

В результате появились сообщения, что сотрудники служб безопасности иранского режима вынуждены прибегать к новым тактическим приемам, чтобы уходить от ударов ЦАХАЛ, в том числе маскироваться под женщин.

Институт изучения войны в первую же неделю войны заметил, что Израиль нацелился на базы "Басидж" в Тегеране, чтобы подорвать способность режима поддерживать внутренний контроль.

По словам сотрудников института, на спутниковых снимках видно, что по состоянию на 6 марта по меньшей мере девять из 23 региональных баз "Басидж" в Тегеране подверглись нападению.

В пятницу иранский режим решил вновь продемонстрировать свою "силу и несгибаемость": тысячи людей приняли участие в ежегодном митинге в День Аль-Кудс в поддержку палестинцев.

Президент Масуд Пезешкиан и высокопоставленные чиновники, включая Али Лариджани, собрались на площади Фирдоуси, где толпа скандировала антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Израиль предупредил на фарси жителей об эвакуации из этого района в соцсетях незадолго до того, как на площади во время митинга произошел взрыв. Иранские государственные СМИ сообщили о гибели одного человека.

Голамхоссейн Мохсени Эджеи, глава судебной власти Ирана, давал интервью государственному телевидению, когда прогремел взрыв. Окруженный сотрудниками службы безопасности, он сказал, что Иран "не отступит под этим дождем из ракет".

Лариджани заявил иранским СМИ, что удар был "знаком отчаяния" со стороны Израиля.

КСИР - элитный военный корпус численностью около 125 000 человек, подчиняющийся только аятолле, - был включен в список террористических организаций ЕС, США, Канады, Австралии и других стран.

После смерти аятоллы Али Хаменеи и на фоне вопросов о состоянии и способности его сына Моджтабы управлять страной, КСИР, как полагают, действует децентрализованно, выполняя приказы, отданные еще перед войной.