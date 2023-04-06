Энтони Блинкен: "США не стремятся к конфликту с Китаем"

Финляндия присоединилась к НАТО, война в Украине продолжается, а роль Китая становится все более важной. На этом фоне госсекретарь США приехал в Брюссель, где присоединился к Euronews, чтобы обсудить эти вопросы и противостояние сверхдержав.

Эфи Кутсокоста, Евроньс: "Итак, Финляндия присоединилась к альянсу, но в то же время Швеция осталась в стороне. Есть ли шанс, что она также присоединится к НАТО в ближайшее время или она для него потеряна?"

Энтони Блинкен, государственный секретарь США: "О, нет. Я убежден, что это произойдет. Это произойдет в ближайшее время. Я ожидаю, что в Вильнюсском саммите, саммите лидеров НАТО, который состоится в июле, Швеция и Финляндия примут участие в качестве двух новых членов НАТО".

Euronews: "Как вы думаете, это зависит от выборов в Турции?"

Энтони Блинкен: "Процесс идет. И, конечно, практически все страны НАТО уже ратифицировали членство Швеции. Турция и Венгрия пока нет. Но на основании всего, что я слышал, включая всех, практически всех союзников на встречах, которые мы проводили сегодня и вчера, все они призывают к тому, чтобы Швеция присоединилась к Финляндии как можно скорее. И я думаю, что к предстоящему саммиту лидеров в Вильнюсе этот процесс будет завершен".

Euronews: "Раздражает ли Вас позиция Турции, направленная на задержку или даже блокирование расширения НАТО?"

Энтони Блинкен: "У Турции есть законные интересы, и она напрямую и хорошо работала и с Финляндией, и со Швецией, чтобы попытаться решить некоторые из этих вопросов и проблем. Я думаю, вы видели, как успех этого процесса проявился в присоединении Финляндии к НАТО. И опять же, я ожидаю, что то же самое произойдет и со Швецией в ближайшие недели и месяцы. И в любом случае, я бы ожидал этого к Вильнюсскому саммиту".

Евроньюс: "Но нет ли у вас ощущения, что Турция использует это, чтобы получить что-то от Соединенных Штатов, возможно, истребители, F-16? Это то, что мы постоянно слышим".

Энтони Блинкен: "Для нас это совершенно отдельный вопрос. Мы выступаем за то, чтобы Турция получила модернизированную программу F-16, включающую новые F-16 и модернизацию существующих F-16. Это для нас, для администрации Байдена, не зависит от процесса вступления в НАТО или, если на то пошло, от любого другого вопроса".

Euronews: "Давайте перейдем к Китаю. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву и Владимира Путина с мирным планом в руках. До сих пор Китай говорил, что хочет оставаться нейтральным, когда речь шла об этой войне. Видите ли вы, что ситуация меняется?"

Энтони Блинкен: "Здесь есть несколько моментов. Во-первых, мирные идеи, которые китайцы положили на стол, некоторые из них позитивны. Действительно. Они отражают то, что Китай говорит уже давно, и то, что многие из нас говорили уже давно. Но самый первый элемент того, что они положили на стол, - это суверенитет, который должен быть в центре внимания. И Китай должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию действительно уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила силой в нарушение устава ООН, в нарушение суверенитета Украины.

Я думаю, что Китай также пытается получить и то, и другое. Он хочет, чтобы его считали сторонником мира, и в то же время продолжает поддерживать Россию различными способами, риторически отстаивая свою точку зрения в международных институтах, продвигая российскую пропаганду об агрессии. И, как мы уже говорили несколько недель назад, даже рассматривает возможность предоставления России летального оружия".

Евроньюс: "Пока мы говорим, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находятся в Пекине. Они сказали, что у них есть цель как-то взаимодействовать с Китаем, чтобы оказать большее давление на Россию. Ожидаете ли вы их успеха?"

Энтони Блинкен: "У Китая есть отношения с Россией, которые дают ему некоторые рычаги влияния. Я не хочу преувеличивать, но это дает ему некоторые рычаги. Что касается России, то она все больше зависит от Китая. Она является младшим партнером в этих отношениях и все больше зависит от Китая. Поэтому мы надеемся, что Китай будет использовать тот голос, который он имеет в отношениях с Россией, в той мере, в какой у него есть рычаги для продвижения к справедливому и прочному миру".

Евроньюс: "Что вы думаете о новом подходе Евросоюза к Китаю и послании Урсулы фон дер Ляйен о том, что нужно не отделяться, а снижать риски?"

Энтони Блинкен: "Речь председателя фон дер Ляйен была очень сильной и полностью соответствовала нашему подходу к Китаю и подходу многих партнеров и союзников. И она совершенно права. Речь идет не о развязке. Речь идет о снижении рисков. Например, в случае экономических отношений. Да, нужно поддерживать их, потому что они важны для всех нас, но обеспечить гарантии в критических секторах, где наша безопасность может оказаться под угрозой. У всех нас сложные и очень широкие отношения и связи с Китаем. И я думаю, что в последние пару лет мы наблюдаем растущее сближение позиций США и Европы, а также ключевых партнеров в Азии, растущее сближение в том, как мы подходим к отношениям с Китаем".

Euronews: "Мы также видим некоторую эскалацию на Тайване и в этом районе. Насколько мы близки к конфликту сверхдержав? Я имею в виду отношения Китая и США".

Энтони Блинкен: "Мы очень четко заявили, что не хотим и не стремимся к конфликту. Мы не пытаемся сдерживать Китай. Напротив, мы хотим сохранить мир, стабильность, создать возможности. Что касается Тайваня, то наша политика была последовательной на протяжении десятилетий. Любые разногласия между материковым Китаем и Тайванем должны быть решены мирным путем. Ни одна из сторон не должна делать ничего, чтобы нарушить статус-кво, не предпринимать никаких односторонних действий, которые могли бы к этому привести".

Euronews: "Меняется ли что-то сейчас?"

Энтони Блинкен: "Это зависит от Пекина с нашей точки зрения. Я слышал в разговорах со многими нашими союзниками по НАТО, а также партнерами в Азии, что есть опасения, что в случае кризиса в результате действий Китая в отношении Тайваня это будет иметь последствия буквально для всех стран на земле. 50% коммерческих перевозок, 50% мировых коммерческих перевозок проходит через Тайваньский пролив каждый день, 70% полупроводников, которые нужны нам для наших смартфонов, для наших посудомоечных машин, для наших автомобилей, производятся на Тайване. Если бы возник какой-то кризис в результате действий Китая, это имело бы ужасные разрушительные последствия для мировой экономики, вот почему страны всего мира ждут от всех ответственного поведения и действий.

В США мы полны решимости убедиться в том, что мы ответственно подходим к нашим отношениям с Китаем. Это то, чего ожидают другие страны, и это то, к чему мы стремимся. И опять же, никто не стремится к конфликту. Совсем наоборот. Мы хотим быть уверены, что избежим этого. И да, мы конкурируем. В конкуренции нет ничего плохого, пока она справедлива. Но мы хотим быть уверены, что эта конкуренция не перерастет в конфликт".