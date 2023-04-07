Европейские гости просили китайцев «образумить Россию»

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:"Это была насыщенная неделя для европейской дипломатии, несмотря на обычный передпасхальный уют. Кульминацией всего стал визит в Пекин Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен. Они привезли европейские предложения о том, как положить конец конфликту в Украине. Или, судя по обращению президента Франции к своему китайскому коллеге, Макрон рассчитывает, что Си Цзиньпин «образумит Россию».

Ещё одним дипломатическим событием здесь, в Брюсселе, стала встреча министров НАТО, на которой Финляндия была официально принята в Североатлантический альянс.

Все были в праздничном настроении, кроме Швеции, членству которой всё ещё препятствуют надувшиеся на неё Турция и Венгрия. Швеция изолирована? Нет, говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Мы не должны создавать впечатление, что Швеция осталась одна. Нет, Швеция во многом уже внутри НАТО, она интегрирована в военные и гражданские структуры. Союзники готовы действовать. Невозможно себе представить, что будут какие-то угрозы или военные атаки против Швеции - без реакции НАТО".

Вездесущий Блинкен

Один человек, который мелькал в Брюсселе тут и там, это госсекретарь США Энтони Блинкен.

У него была двусторонняя встреча с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, госсекретарь участвовал в Энергетическом совете ЕС-США и дал обширное интервью корреспонденту Euronews Эфи Кутсокосте на разные темы - от Швеции до Китая и Тайваня.

Ранее он подтвердил приверженность Вашингтона работе со своими партнёрами в ЕС по обеспечению энергетической безопасности и преодолению зависимости Европы от газа и нефти из России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен:

«Россия превращает энергию в оружие, что подчеркивает неотложность этой задачи и даёт возможность ускорить наш прогресс. Поэтому за последний год Соединённые Штаты и Европа ещё больше активизировали наше сотрудничество в области энергетической безопасности».

Энергосотрудничество ЕС-США

Давайте углубимся в проблему энергетического сотрудничества между ЕС и США и пригласим одного из ведущих экспертов в Брюсселе по этому вопросу. Это Симоне Тальяпьетра - старший научный сотрудник экономического института Bruegel.

Гробе: Год назад ЕС и Соединённые Штаты сформировали Целевую группу по энергетической безопасности. Она осуществляет трансатлантическое сотрудничество в рамках Энергетического совета, созданного в 2009 году. Каковы основные достижения на данный момент?

Тальяпьетра: Думаю, основным достижением на сегодняшний день является значительное сотрудничество по сжиженному природному газу между Евросоюзом и Соединёнными Штатами. В 2021 году США экспортировали в ЕС около 20 млрд кубометров СПГ. В прошлом году, в разгар энергетического кризиса, экспорт такого газа в Европу резко вырос до более чем 56 млрд кубометров, и сейчас американский СПГ представляет собой ключевой столп европейской инфраструктуры энергетической безопасности.

Гробе: Вашингтон и Брюссель обязались к 2050 году свести к нулю выбросы вредных веществ. Угрожает ли продолжающаяся война в Украине этим амбициям?

Катализатор «зелёной трансформации»

Тальяпьетра: Что касается Европы, то я думаю, война в Украине была и остается катализатором «зелёной трансформации» с самого своего начала. Мы наблюдаем, например, значительный рост использования по всей Европе солнечных панелей. Мы наблюдаем резкое ускорение внедрения тепловых насосов, которые позволяют семьям избавляться от газовых бойлеров дома. Мы наблюдаем беспрецедентные шаги по уменьшению зависимости Европы от газа. Такие шаги предпринимаются промышленностью и семьями. Так что я думаю, после этой войны Европа наверняка будет гораздо более зелёной, чем раньше. Я бы сказал, то, что Путин сделал в Украине, безусловно, укрепило энергетическое партнёрство между ЕС и США.

Гробе: И наконец, и я должен спросить вас об этом, потому что Дональд Трамп был привлечён к суду на этой неделе. Угрожает ли опасность этому тесному сотрудничеству в случае победы республиканца на президентских выборах в США в следующем году?

Тальяпьетра: Когда Трамп пришел в Белый дом, он сказал: "возобновляемые источники энергии - это, знаете ли, фейк ньюс, мы мол хотим, чтобы в итоге в американский энергетический набор вернулся уголь". Но мы видели, что во время его президентства доля возобновляемых источников энергии в Соединённых Штатах продолжала расти, а использование угля продолжало снижаться. Такое будет и дальше происходить в энергетической сфере. Рыночные реалии гораздо сильнее, что может думать экс-президент. Даже если Трамп вернётся или будет избран другой республиканец, это не сильно повлияет на энергетические отношения между США и ЕС. В интересах американской экономики - продолжать экспортировать энергию в Европу.

Пасхальный пир для зверей

После такого количества дипломатии и жёсткой политики пора насладиться Пасхой, которая отмечается в Западной Европе в эти выходные.

Если вам надоел шоколад, и вы думаете, что положить в лукошко вместе с крашеными яйцами, как насчет гороха, кукурузы и сладкого картофеля? Всем этим Лондонский зоопарк решил угостить на праздники некоторых своих животных.

Сурикаты, беличьи обезьяны и тигры наслаждались своими особенными пасхальными яйцами. Для сурикатов внутрь положили сверчков и других насекомых. Вряд ли это пришлось бы по вкусу вам, но для грызунов из семейства мангустовых это пасхальный пир.

Что касается суматранских тигров, то для их девятимесячных детенышей это первая Пасха. Тигрята кусали картонную упаковку из-под яиц с запахом корицы. Что кошачья мята для кошек, то корица для тигров, видимо. Так вот может выглядеть весёлый день в зоопарке".