"Она была частью жизни каждого из нас": британцы прощаются с Елизаветой II

Звуки залпов из артиллерийских орудий эхом разнеслись по всему Лондону. Девяносто шесть выстрелов: по одному на каждый год жизни королевы Елизаветы II. Это особенный день для Великобритании. К Букингемскому дворцу, ставшему средоточием горя и траура всей нации, всё идут и идут люди, не веря и словно желая убедиться, что королева действительно ушла из жизни.

Говорят жители Лондона:

"Она была удивительной фигурой в истории. Она не выбирала эту работу, но она прошла по этому пути до самого конца".

"Это звучит немного странно, учитывая, что я никогда не встречал ее в жизни, но вот как-то именно сейчас я вдруг понял, что она была не только королевой, но и милой женщиной, которой можно доверять, как своей бабушке". Тео

"Все знали, что это произойдет, это было очевидно, ведь она была уже в летах и уже некоторое время была нездорова. Но всё равно не верилось, что это произойдёт, не хотелось, чтобы это произошло. И теперь это настоящая потеря человека, который был частью нашей жизни, чьё присутствие было всегда ощутимым и таким благотворным для всех нас. Но я также думаю, что, несмотря на печаль, это также и время размышления и осознания всего, что она сделала, за что её так высоко ценят во всём мире".

Для многих Елизавета II олицетворяла настоящую британку, она была символом постоянства в этом неуклонно меняющемся мире. Она была королевой, для которой правление было работой, она жила ею и привнесла в неё достоинство и порядочность.

"Я всегда восхищалась ею и тем, что она сделала для страны, для Содружества и всего мира. - говорит Андреа. - Она была удивительным примером самоотверженности, и для детей видеть кого-то, кто настолько предан своему делу, потрясающе. Все говорят, что даже сами удивились тому, как глубоко они опечалены. Она была частью жизни каждого из нас".

Одна из знаменательных глав истории Великобритании подошла к концу. Миллионы британцев сегодня испытывают беспрецедентное чувство потери. Чтобы пережить это потрясение, стране и её жителям понадобится некоторое время.