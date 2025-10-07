Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Жители Израиля оплакивают жертв терактов и требуют вернуть заложников

Джоджо Рабиа убирает ящик для зажигания свечей на месте музыкального фестиваля Nova, где 7 октября 2023 года были убиты два его сына.
Джоджо Рабиа убирает ящик для зажигания свечей на месте музыкального фестиваля Nova, где 7 октября 2023 года были убиты два его сына. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По всей стране прошли траурные церемонии, которые начались в 6:29 утра - момент нападения радикальных исламистов на деревни и фестиваль на юге Израиля.

РЕКЛАМА

В Израиле день скорби - жители страны отмечают вторую годовщину смертоносных терактов 7 октября, когда боевики радикальной исламистской группировки ХАМАС ворвались на юг Израиля из сектора Газа, убив около 1200 человек и захватив в заложники еще 251 человека.

Памятные мероприятия проходят по всему Израилю в преддверии траурной церемонии, которую израильское правительство запланировало на следующую неделю по еврейскому календарю.

В понедельник семьи, друзья погибших и пострадавших, выжившие отправились на место проведения музыкального фестиваля "Нова" в кибуце Реим, где погибли почти 400 человек. Здесь установлены фотографии погибших с их биографиями.

Поскольку скорбная годовщина совпадает с еврейским праздником Суккот, официальной церемонии там не было. Собравшиеся отдали дань памяти жертвам теракта. Скорбящие остановились на минуту молчания в 6:29 утра - именно в это время началась атака ХАМАС на юг Израиля и на фестиваль.

28-летний Алон Мускинов, который был там и потерял в тот день трех самых близких друзей, сказал, что он и другие выжившие не могут забыть ужас того дня.

"Каждый день мы переживаем это заново, каждый день мы вспоминаем о них", - сказал он.

Йехуда Рахмани, чья дочь Шарон погибла, сказал, что он ежедневно посещает место проведения фестиваля, чтобы побывать в последнем месте, где она была жива.

Мемориал на месте проведения фестиваля Nova
Мемориал на месте проведения фестиваля Nova Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

На памятном мероприятии в Тель-Авиве Шай Дикман, чья тетя была убита в кибуце Беэри 7 октября, а двоюродный брат позже погиб в заложниках у ХАМАС, сказала, что война в Газе должна закончиться.

"Есть соглашение, есть возможность закончить эту войну и вернуть всех домой", - сказала она, имея в виду 48 заложников, которые остаются в плену у ХАМАС в Газе, около 20 из которых, как считается, еще живы.

"Мы все заслуживаем этого, мы заслуживаем этого, наши соседи заслуживают этого, мы хотим, чтобы эта война закончилась и все вернулись в свои дома".

Тем временем бывший заложник Эли Шараби, который был освобожден после почти 500 дней пребывания в плену у ХАМАС и чей брат Алон был среди трех заложников, случайно убитых израильскими солдатами, заявил в Instagram, что необходима "другая реальность".

Related

"Мы достаточно настрадались, мы заслуживаем другой реальности. Мы хотим начать исцеление", - написал он, описывая, как 7 октября "мирная и счастливая жизнь его семьи превратилась в ад, горе и невообразимую потерю".

В кибуце Кфар-Аза лица погибших и пропавших без вести размещены на стенах домов. На некоторых зданиях изображения окружены следами от пуль и осколков.Здесь также в 6:29 утра прошла траурная церемония.

Это кибуц - один из наиболее пострадавших от терактов ХАМАС. Во время атаки 7 октября около 250 боевиков напали на населенный пункт, в котором проживали примерно 950 человек. Боевикам понадобился всего час, чтобы захватить кибуц, они убили 62 жителя и 18 сотрудников служб безопасности и взяли в заложники 19 гражданских лиц. Израильские войска несколько часов пытались добраться до этого района.

Акция в Иерусалиме
Акция в Иерусалиме AP Photo

В Иерусалиме родственники и сторонники израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, пришли с портретами на акцию с требованием немедленного освобождения похищенных людей и призывом к прекращению огня.

В день траура Израиль вновь подвергся обстрелам: из Йемена было запущено четыре беспилотных летательных аппарата, из сектора Газа были выпущены ракеты.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Траурные церемонии в память о жертвах 7 октября проходят в Израиле

Эксклюзив. "Не кормите крокодила, иначе он придет за вами", - заявил Нетаньяху в интервью Euronews

Мирные переговоры по плану Трампа внушают Израилю "осторожный оптимизм"