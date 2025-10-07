Жители Израиля оплакивают жертв терактов и требуют вернуть заложников

РЕКЛАМА

В Израиле день скорби - жители страны отмечают вторую годовщину смертоносных терактов 7 октября, когда боевики радикальной исламистской группировки ХАМАС ворвались на юг Израиля из сектора Газа, убив около 1200 человек и захватив в заложники еще 251 человека.

Памятные мероприятия проходят по всему Израилю в преддверии траурной церемонии, которую израильское правительство запланировало на следующую неделю по еврейскому календарю.

В понедельник семьи, друзья погибших и пострадавших, выжившие отправились на место проведения музыкального фестиваля "Нова" в кибуце Реим, где погибли почти 400 человек. Здесь установлены фотографии погибших с их биографиями.

Поскольку скорбная годовщина совпадает с еврейским праздником Суккот, официальной церемонии там не было. Собравшиеся отдали дань памяти жертвам теракта. Скорбящие остановились на минуту молчания в 6:29 утра - именно в это время началась атака ХАМАС на юг Израиля и на фестиваль.

28-летний Алон Мускинов, который был там и потерял в тот день трех самых близких друзей, сказал, что он и другие выжившие не могут забыть ужас того дня.

"Каждый день мы переживаем это заново, каждый день мы вспоминаем о них", - сказал он.

Йехуда Рахмани, чья дочь Шарон погибла, сказал, что он ежедневно посещает место проведения фестиваля, чтобы побывать в последнем месте, где она была жива.

Мемориал на месте проведения фестиваля Nova Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

На памятном мероприятии в Тель-Авиве Шай Дикман, чья тетя была убита в кибуце Беэри 7 октября, а двоюродный брат позже погиб в заложниках у ХАМАС, сказала, что война в Газе должна закончиться.

"Есть соглашение, есть возможность закончить эту войну и вернуть всех домой", - сказала она, имея в виду 48 заложников, которые остаются в плену у ХАМАС в Газе, около 20 из которых, как считается, еще живы.

"Мы все заслуживаем этого, мы заслуживаем этого, наши соседи заслуживают этого, мы хотим, чтобы эта война закончилась и все вернулись в свои дома".

Тем временем бывший заложник Эли Шараби, который был освобожден после почти 500 дней пребывания в плену у ХАМАС и чей брат Алон был среди трех заложников, случайно убитых израильскими солдатами, заявил в Instagram, что необходима "другая реальность".

"Мы достаточно настрадались, мы заслуживаем другой реальности. Мы хотим начать исцеление", - написал он, описывая, как 7 октября "мирная и счастливая жизнь его семьи превратилась в ад, горе и невообразимую потерю".

В кибуце Кфар-Аза лица погибших и пропавших без вести размещены на стенах домов. На некоторых зданиях изображения окружены следами от пуль и осколков.Здесь также в 6:29 утра прошла траурная церемония.

Это кибуц - один из наиболее пострадавших от терактов ХАМАС. Во время атаки 7 октября около 250 боевиков напали на населенный пункт, в котором проживали примерно 950 человек. Боевикам понадобился всего час, чтобы захватить кибуц, они убили 62 жителя и 18 сотрудников служб безопасности и взяли в заложники 19 гражданских лиц. Израильские войска несколько часов пытались добраться до этого района.

Акция в Иерусалиме AP Photo

В Иерусалиме родственники и сторонники израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, пришли с портретами на акцию с требованием немедленного освобождения похищенных людей и призывом к прекращению огня.

В день траура Израиль вновь подвергся обстрелам: из Йемена было запущено четыре беспилотных летательных аппарата, из сектора Газа были выпущены ракеты.