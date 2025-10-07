Экс-премьер Франции Эдуар Филипп: Эммануэль Макрон должен уйти в отставку

РЕКЛАМА

Президент Франции Эммануэль Макрон должен взять на себя "инициативу" по назначению досрочных выборов главы государства, заявил мэр Гавра Эдуар Филипп, занимавший пост премьер-министра во время первого президентского срока Макрона.

Комментарии Филиппа, возглавлявшего правительство Франции с 2017 по 2020 год, прозвучали после отставки совсем недавно назначенного премьер-министра Себастьена Лекорню.

Лекорню стал третьим премьером в этом году, покидающим свой пост. Макрон предоставил ему 48 часов, чтобы определить "платформу дальнейших действий и стабильности для страны".

В интервью французской радиостанции RTL Филипп заявил, что политическая нестабильность в стране не должна сохраняться столь долго, предупредив, что обещание Макрона оставаться на посту до выборов в 2027 году может "нанести вред Франции".

"Я не сторонник немедленной отставки", - заявил он, отметив, что Макрону следует дождаться принятия бюджета на 2026 год, прежде чем назначать выборы.

Другой бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который был назначен в 2024 году во время второго срока Макрона, ранее также дистанцировался от президента.

"Как и многие французы, я больше не понимаю решений президента", - заявил Атталь в эфире телеканала TF1 в понедельник вечером. При этом он отметил, что не желает отставки Макрона.

Политический кризис во Франции разразился, когда Макрон, имеющий сейчас рекордно низкие рейтинги одобрения, распустил нижнюю палату парламента (июнь 2024 года). Этот шаг шокировал даже его союзников.

В результате парламент оказался в подвешенном состоянии, что значительно затруднило управление страной. Сменяющие друг друга премьер-министры не смогли найти общий язык между центристским альянсом Макрона, левой коалицией и ультраправым "Национальным объединением".

Ни у одной из сторон нет работоспособного большинства, и все они больше сосредоточены на том, чтобы укрепить свои позиции перед президентскими выборами 2027 года, нежели на компромиссе.

В условиях политической нестабильности критики президента предлагают три варианта: отставка, новые всеобщие выборы или назначение премьер-министра из другого политического лагеря.

За третий вариант, известный как "политическое сожительство", выступают левые партии.

Левая коалиция, Новый народный фронт, получила больше всего мест на выборах в законодательное собрание Франции в 2024 году, обойдя ультраправых, но не имеет парламентского большинства.

Эдуар Филипп выразил желание участвовать в следующих президентских выборах, и, согласно опросам, во втором туре он может оказаться лицом к лицу с кандидатом от ультраправого Национального объединения.

Если Макрон уйдет в отставку, конституция предусматривает временное вступление в должность председателя Сената Жерара Ларше. Новые президентские выборы будут организованы в течение 20-50 дней.