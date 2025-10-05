РЕКЛАМА

"Не кормите крокодила, иначе он придет за вами", - предупредил европейских лидеров премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эксклюзивном интервью Euronews в воскресенье.

Израильский премьер подчеркнул, что "ХАМАС обязан" принять соглашение, предложенное президентом США, и вернуть заложников, которых он все еще удерживает.

Нетаньяху побеседовал с Euronews за несколько дней до второй годовщины нападения на юг Израиля, которое произошло 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС убили 1 200 человек и взяли в заложники около 250.

В настоящее время группировка удерживает 48 заложников, около 20 из которых, как считается, еще живы.

Согласно плану Вашингтона, который президент США Дональд Трамп представил ранее на этой неделе вместе с Биньямином Нетаньяху, ХАМАС в ближайшие дни освободит оставшихся заложников, живых и мертвых. Группировка также откажется от власти в Газе и разоружится.

Взамен Израиль прекратит наступление в Газе, выведет войска с большей части территории сектора, освободит сотни палестинских заключенных и обеспечит приток гуманитарной помощи для последующего восстановления.

Сделка, если ХАМАС примет ее, "может стать началом конца войны", - сказал Нетаньяху в интервью Euronews.

"Причина, по которой ХАМАС согласился на это соглашение, заключается в том, что мы предприняли военные действия против их главного оплота, - заявил премьер-министр Израиля. - В результате ХАМАС стал более гибким, поскольку понял, что конец близок".

"Будем надеяться, что нам удастся закончить дело более легким путем", - сказал Нетаньяху.

Официальный представитель ХАМАС заявил ранее на этой неделе, что некоторые элементы плана неприемлемы и нуждаются в корректировке, не уточнив при этом, какие именно. Нетаньяху отверг это заявление, подчеркнув, что ХАМАС должен передать власть в Газе и разоружиться без всяких оговорок.

"Он не может принять план частично, он должен принять его полностью, - сказал премьер-министр Израиля в интервью Euronews. - Если мы действительно создадим в Газе гражданскую администрацию, которая не будет учить своих детей ненавидеть Израиль и убивать евреев повсюду... тогда, я думаю, у всего региона может быть гораздо более позитивное и мирное будущее".

Если ХАМАС откажется принять соглашение в полном объеме, сказал Нетаньяху, США полностью поддержат Израиль в его усилиях по военному завершению войны.

"Жители Газы сейчас сражаются с ХАМАС, потому что теперь они видят надежду на избавление от него", - сказал он.

"Я думаю, все понимают, что правлению ХАМАС пришел конец, - сказал Нетаньяху в беседе с Euronews. - Нам нужна система разделения ответственности. В Газе нам понадобится гражданская администрация, управляемая людьми, которые не привержены уничтожению Израиля".

Территория, на которой проживает около 2 миллионов палестинцев, будет передана под международное управление, за которым будут наблюдать лично президент США Дональд Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. План не предусматривает возможности воссоединения с оккупированным Израилем Западным берегом в будущем палестинском государстве.

Большинство высших руководителей ХАМАС в Газе и тысячи его бойцов уже убиты, но он по-прежнему имеет влияние в районах, не контролируемых израильскими военными, и совершает спорадические нападения, в результате которых гибнут и получают ранения израильские солдаты.

ХАМАС твердо придерживается своей позиции, согласно которой он освободит оставшихся заложников только в обмен на длительное прекращение огня и полный вывод израильских войск.

Израиль стремится усилить давление на ХАМАС с тех пор, как в марте в одностороннем порядке прекратил действие предыдущего перемирия, заявив, что хочет полностью разбить боевиков в Газе и ликвидировать их сеть туннелей и других объектов.

Израиль уже более двух месяцев перекрывает доступ в Газу продовольствия, медикаментов и других товаров, а также захватил, сравнял с землей и в значительной степени обезлюдил большие районы сектора.

В результате продолжающейся военной кампании Израиля в секторе Газа погибли около 67 000 палестинцев, согласно данным подконтрольного ХАМАС Минздрава анклава, которое не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами в подсчете числа погибших.

Нетаньяху назвал информацию, поступающую из Газы, "пропагандой", заявив, что сообщения международных СМИ стали "искаженными", поскольку европейские лидеры "поддались террору".

"Европа отсутствует, потому что пошла на поводу у террористов", - сказал Нетаньяху, заявив, что недавнее признание государства Палестина стало "наградой для ХАМАС".

Европа должна противостоять террористической угрозе, считает Нетаньяху, потому что Израиль "ведет битву за свободный мир, чтобы не дать варварам ворваться в Европу".

В качестве примера он привел "иранский террор, который мы остановили"...

"ХАМАС, "Хезболлах", хуситы, все эти фанатичные силы выступают не только против Израиля, их сторонники скандируют "Смерть Америке" и, кстати, "Смерть Европе", - напомнил Нетаньяху.

"Я надеюсь, что Европа изменит свое направление, - отметил он. - Мы ведем битву за свободный мир, чтобы не дать варварам ворваться в Европу".

Полностью интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вы можете посмотреть на канале Euronews сегодня вечером в 20:30 по центральноевропейскому времени.