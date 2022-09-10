Цветы у Букингемского дворца

Сотни людей продолжают приходить к воротам Букингемского дворца, чтобы отдать дань памяти Елизавете II, которая правила королевством дольше всех в истории страны.

В Лондоне магазины в знак траура закрылись раньше обычного.

Люди на улицах британской столицы, тем не менее, не всегда высказывают печаль и сожаление: есть и те, кто считает, что вслед за королевой должна уйти и сама монархия

"Жизнь продолжается. Но многие люди надели траур. Я тоже сегодня в чёрном. Очень много печальных лиц вокруг, особенно, конечно же, среди пожилых людей".

"Я, честно сказать, не расстроена. Мне лишь ещё больше кажется, что от монархии пора отказываться. Я думаю, нужно избавиться от неё. Всё это слишком далеко от нашей жизни, жизни чернокожих британцев, слишком далеко".

По всей стране звучат траурные артиллерийские салюты, с том числе в Эдинбурге: в столице Шотландии, где не забывают о стремлении к независимости, речь Карла III слушали очень внимательно.

В Вестминстерском аббатстве, где рано или поздно должна состоятся церемония коронации Карла III, колокола звонили 70 раз — по числу лет правления Елизаветы II.

Похороны её величества должны состояться через неделю.