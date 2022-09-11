Гроб с телом Елизаветы II перевезли в Эдинбург

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II торжественно перевезли из шотландского замка Балморал в Холирудский дворец в Эдинбурге. Процессия длилась шесть часов. Тысячи людей приветствовали кортеж по пути следования:

— Мы знали её всю нашу жизнь. Единственной неизменной часть всей нашей жизни была королева.

— Конечно, мы понимали, что это неизбежно. Но я думаю, это стало шоком для всей страны. Она была прекрасна, она была хорошим человеком, прекрасной женщиной.

Хорудский дворец стал одной из нескольких остановок на длительном пути в Вестминстерское аббатство в Лондоне. После прощания в королевской резиденции в шотландской столице тело Елизаветы II перенесут в собор Святого Эгидия, где состоится богослужение с участием короля Карла III и первого министра Шотландии Николы Стёрджен. Затем ожидается так называемое «Бдение принцев» – всенощная панихида для членов королевской семьи.

Во вторник собор в Эдинбурге откроют для всех желающих проститься с Елизаветой II, а на следующий день гроб с телом королевы должны доставить в Лондон. В представленной траурной программе указаны прощание в Букингемском дворце и гражданская панихида в Вестминстер-холле.

Елизавета II умерла в своей летней резиденции в шотландском замке Балморал в минувший четверг в возрасте 96 лет. Похороны назначены на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве в присутствии короля, премьер-министра, бывших и действующих членов правительства, а также глав государств и делегаций из других стран.