Мэр немецкого Хердекке в критическом состоянии: на нее совершено ножевое нападение

Бургомистр немецкого Хердекке 57-летняя Ирис Штальцер получила серьезные ранения в результате нападения с ножом.

Как сообщают немецкие СМИ, раненую Штальцер обнаружил в квартире ее 15-летний сын, которому, по его словам, она рассказала, что на нее напали несколько мужчин на улице. Получив несколько ранений в живот, она смогла добраться до своей квартиры.

Градоначальница была доставлена в больницу, и, по имеющейся информации, ее состояние оценивается как критическое.

Полиция объявила, что начала активный поиск предполагаемых нападавших. Пока неясно, есть ли за этим преступлением политический мотив.

Таблоид Bild пишет, что в доме Штальцер находились ее приемные дети - 15-летний сын и 17-летняя дочь. Молодого человека увела полиция, говорится в статье.

Член СДПГ Штальцер была избрана бургомистром Хердекке во втором туре выборов 28 сентября.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал случившееся "отвратительным деянием" и призвал как можно скорее раскрыть преступление.

"Мы тревожимся за жизнь избранного бургомистра Ирис Штальцер и надеемся на ее полное выздоровление. Мои мысли - с ее семьей и близкими", - написал он в соцсети X.

Наши журналисты следят за развитием ситуации и добавят новую информацию к этой статье, как только она станет известна.