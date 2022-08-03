Состояние Чубайса стабильно

Состояние экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса стабилизировалось, однако он по-прежнему находится в реанимации, сообщила в среду телеведущая Ксения Собчак, сославшись на супругу Чубайса, журналистку и телеведущую Авдотью Смирнову.

"Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена - Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица", - написала она в своем Telegram-канале.

В воскресенье Собчак сообщила, что Чубайс находится в реанимации, ему стало плохо во время отдыха в Италии. Ранее, в ходе лечения синдрома Гийена - Барре в одной из европейских клиник его состояние улучшилось.

Cиндром Гийена - Барре (СГБ) представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать оболочку периферийных нервных клеток. Повреждения на клеточном уровне приводят к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц. Точные причины развития СГБ пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Год назад медики обнаружили первые полноценные свидетельства того, что болезнь может возникать после заражения коронавирусом SARS-CoV-2, анекоторые вакцины от COVID-19 повышают частоту развития СГБ.