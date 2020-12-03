Чубайс уходит из Роснано

Правительство России распорядилось досрочно отправить в отставку главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Соответствующую директиву для совета директоров корпорации подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Преемником Чубайса должен стать зампред Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. До 2018 он работал в «Ростехе».

Смену руководства «Роснано» анонсировал президент Владимир Путин. В среду он предложил Куликову возглавить корпорацию, которую российский лидер назвал «одной из крупнейших наших структур развития». Нанотехнологии, по словам Путина, — «это без всякого преувеличения одно из крупнейших направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики».

Анатолий Чубайс руководит «Роснано» с 2008 — с именем бывшего вице-премьера и главы администрации президента Бориса Ельцина связывают становление корпорации. В марте прошлого года Чубайс докладывал Путину, что заводы «Роснано» в полном объёме возместили вклад государства в этот проект, перечислив в бюджет в общей сложности более 130 млрд рублей.

ПРОСТО ГЕРОЙ Дал сегодня комментарий "Дождю" по поводу отставки Чубайса. И вот что я хочу вам сказать: как же я не... Posted by Kirill Rogov on Wednesday, December 2, 2020

Из года в год Чубайс входит в составляемый «Левада-центром» антирейтинг политических и общественных деятелей, которым россияне не доверяют больше всего. Его винят, помимо прочего, в создании тяжелейших условий для жизни россиян в период «шоковой терапии» начала 90-х. Сам глава «Роснано» в эфире «России-1» в 2019-м называл свою непопулярность «очевидной правдой». Он рассказывал, что этим пользуются в политических целях: «Если ты пнул (человека) с отрицательным рейтингом, ты получил позитив».

Чубайс уверен, что внёс существенный вклад в создание рыночной экономики в России, хотя годы реформ стали «тяжелейшим периодом» для миллионов россиян. «Человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — объяснял тогда Чубайс.