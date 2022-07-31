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Россия

Собчак: Анатолий Чубайс попал в реанимацию

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Анатолий Чубайс с Владимиром Путиным, 2008 год
Анатолий Чубайс с Владимиром Путиным, 2008 год   -   Авторское право  AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Druzhinin, Pool

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, сообщила журналистка Ксения Собчак. Это заболевание, при котором иммунная система человека начинает поражать собственные периферийные нервы.

По словам Собчак, у одного из главных идеологов экономических реформ 1990-ых начали отниматься руки и ноги.

При этом, как утверждает аффилированный с журналисткой проект "Осторожно, новости", комнату, в которой Чубайс почувствовал себя плохо, "обследовали специалисты в костюмах химической защиты".

После начала войны в Украине Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями и уехал из России. ТАСС со ссылкой на источники писал, что силовики проверяют его на на предмет коррупции.