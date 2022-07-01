В Лиссабоне размораживают соцквартиры на фоне жилищного кризиса

Лиссабон, столица Португалии, переживает очередной жилищный кризис. Каковы последствия для населения и что предпринимают власти? Наш корреспондент Хулиан Лопес побывал в португальской столице и поделился впечатлениями в репортаже от первого лица.

Годы на квадратный метр

"Как уместить 80 с лишним лет жизни на площади 10 м²? Назаре Жорже узнала это на собственном опыте. Последние три года эта пенсионерка живет в небольшой комнате, бесплатно предоставленной муниципалитетом Лиссабона. Женщине пришлось покинуть квартиру, в которой она прожила 40 лет. Ее выселяли с полицией за неуплату аренды.

В свой 84-й день рождения Назаре вышла на пикет перед зданием Министерства инфраструктуры и жилья, призывая государство помочь дать ей и 54-летнему сыну. Историю Назаре я слушал почти три часа. Она говорит, что верила в удачу. "Я думала, что раз у меня день рождения, мне повезет, я получу жилье для себя и сына. Но нет, пока мне ничего не предложили. Они готовы предоставить лишь крошечную квартиру с одной спальней, считают, что мой сын может спать в гостиной. А он не ребенок, чтобы жить за занавеской!"

Пикет выселенной пенсионерки. euronews

Соцслужбы отмечают: больше всего от жилищного кризиса страдают женщины, особенно матери-одиночки с нестабильным заработком. Уязвимы и стареющие женщины без нормальных источников дохода, как Назаре. У нее очень маленькая пенсия, почти все уходит на лекарства.

Кому пустующее жилье?

Случай Назаре - не исключение. При этом, как говорят некоторые наблюдатели, в стране пустуют десятки тысяч квартир. За судьбами уязвимых граждан и распределением социального жилья следят активисты НПО Stop Despejos (буквально: "Остановить выселение") и их коллеги из движения Habita! К моему удивлению, сами активисты - под угрозой выселения, их арендодатель отказался продлить договор, не объяснив причины. Обе организации винят в сложившейся ситуации кризис на рынке жилья, нерегулируемую арендную плату и политическое бездействие.

В поисках ответов я сделал запрос в мэрию Лиссабона. Городской совет португальской столицы считается самым крупным домовладельцем страны, в его собственности - 25 тысяч единиц социального жилья. Большинство уже распределены среди нуждающихся.

Почему не все? Филиппа Розета, советник по жилищным вопросам, терпеливо отвечала на наши вопросы. "Верно ли, что мэрия тормозит распределение жилья?"

"Конечно, нет! - отрицает Розета. - Многие квартиры из социального фонда нуждаются в ремонте, мы приводим их в порядок и выставляем. Одновременно мы помогаем нуждающимся платить за аренду жилья, оба направления очень важны!". После интервью женщина приглашает нас на закладку фундамента для нового комплекса из 70 квартир. В церемонии приняли участие мэр Лиссабона и министр инфраструктуры и жилищного строительства Португалии Педро Нуно Сантуш. Он напомнил: "Социальное жилье в Португалии составляет всего 2% от всего государственного жилья. Сравним это с теми странами, где показатель достигает 30%, 40% или 50%. В Вене, к примеру, 60% государственного жилья относится к разряду социального. Правда в том, что мы не сможем найти решение жилищных проблем без мобилизации государства".

Иностранцы против португальцев

В надежде взять цены под контроль власти ограничили фискальные преимущества для иностранных инвесторов. Достаточно ли этого в условиях стремительно растущей инфляции в Португалии и во всей Европе? У директора агентства недвижимости Рикардо Рейша нет однозначного ответа. "Нам нужно найти больше предложений на существующий спрос, чтобы в конечном итоге цены могли стабилизироваться, - считает он. - Сегодня мы отмечаем большой спрос со стороны иностранцев, а у международных инвесторов покупательная способность выше, чем у португальских семей. Из-за этого цены на жилье здесь так подвержены инфляции".

Карнавал в Лиссабоне. euronews

Съемки репортажа совпали с традиционным лиссабонским праздником Festas da Lisboa, который сопровождается карнавальным маршем жителей небогатых кварталов. Яркий праздник стал для них возможностью ненадолго отвлечься от забот".