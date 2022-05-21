Португалия поможет Украине деньгами

Португалия выделит Украине 250 миллионов евро, об этом сообщил премьер-министр республики Антониу Кошта, который прибыл с визитом в Киев.

100 миллионов из этой суммы Украина получит уже в этом году. Глава португальского правительства заверил украинское руководство в поддержке курса на вступление в ЕС, а также выступил за отказ от российского топлива.

Полный запрет на все поставки энергоносителей из России – это лучший способ перестать пополнять военный бюджет Москвы. Антониу Кошта Премьер-министр Португалии

Политик также посетил город Ирпень в Киевской области

На совместной конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина ведёт войну на своей территории, призвав передать ейамериканские установки M270. По его словам, Киев не намерен использовать эти западные военные поставки для нападения на российскую территорию.

Десятки или сотни тысяч жизней – мы просто не можем заплатить такую цену, поэтому просим вас помочь нам. Эти реактивные системы залпового огня, которые простаивают в некоторых странах, – это наш шанс на выживание. Владимир Зеленский Президент Украины

Минобороны Россиисообщило об ударе крылатой ракетой "Калибр" из акватории Чёрного моря по объектам ВСУ в Житомирской области.

Как утверждают в ведомстве, в районе железнодорожной станции города Малин уничтожена крупная партия оружия из США и Европы.

Украинский Генштаб сообщил, что россияне пытаются вытеснить ВСУ к административным границам Луганской области. Ранее российским силам не удалось форсировать Северский Донец в районеБелогоровки.

Тем временем жители Бучи в Киевской области до сих пор не могут вернуться в свои дома из-за масштабных разрушений.

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