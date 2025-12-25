В обращении накануне Рождества Зеленский отметил желание всех украинцев - смерть Путина

В своем традиционном обращении к украинцам в канун Рождества президент Владимир Зеленский заявил, что в эту ночь у его соотечественников есть одно желание, когда "раскрываются небеса", - смерть президента России Владимира Путина.

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"С давних времен украинцы верят, что в рождественскую ночь небеса раскрываются. И если рассказать им свою мечту, то она обязательно сбудется. Сегодня у всех нас одна мечта. И мы загадываем одно желание - для всех нас", - сказал Зеленский.

"Пусть он скончается, может подумать каждый из нас, - заявил украинский лидер, имея в виду Путина, не называя его имени. - Но когда мы обращаемся к Богу, мы, конечно, просим о чем-то большем.

Мы просим мира для Украины. Мы боремся за него. И мы молимся за него. И мы его заслужили", - сказал Зеленский, добавив, что украинцы желают, чтобы каждая семья жила в гармонии, а каждый ребенок радовался подаркам, улыбкам и вере в добро и чудеса.

Прекращение огня на Рождество

С момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия использовала рождественский период для нанесения крупных ударов по Украине, а не для заключения соглашений о прекращении огня.

25 декабря 2022 года, в первое Рождество полномасштабной войны в Украине, Москва нанесла мощный ракетный и беспилотный удар по энергетической инфраструктуре. Это привело к массовым отключениям электричества и жертвам среди мирного населения.

В 2023 году в результате ударов российских беспилотников погибли четыре человека в Херсоне. Тогда Украина впервые официально отпраздновала Рождество в этот день, отказавшись от традиционной даты 7 января по Григорианскому календарю, принятому в большинстве православных стран.

ФАЙЛ: Пожарные работают на месте разрушенного в результате российской атаки жилого дома в Кривом Роге, 25 декабря 2025 г. AP/Ukrainian Emergency Service via AP

В прошлом году 25 декабря Россия выпустила более 70 ракет и более 100 беспилотников, в результате чего погиб как минимум один человек, а полмиллиона человек остались без отопления в Харьковской области.

"Четвертый год подряд - четвертый год полномасштабной войны за независимость - предпринимаются попытки отобрать у нас все это", - сказал Зеленский в среду вечером.

"И это именно то, что мы защищаем сегодня: нашу землю, наши семьи, то долгожданное ощущение мира и спокойствия в собственном доме, - сказал он. - Когда нам тепло. Когда у нас вкусная еда. Когда мы вместе. И несмотря ни на что, сегодня мы тоже вместе".

"И так будет и сегодня, потому что неважно, врозь мы или лицом к лицу, украинцы вместе", - добавил Зеленский.

Беспилотные удары продолжаются на фоне обсуждения мирного плана

Выступление украинского президента прозвучало в тот же день, когда он раскрыл особенности мирного соглашения под руководством США, заявив, что Украина и США достигли консенсуса по нескольким ключевым вопросам, направленным на прекращение почти четырехлетней войны с Россией.

Правда, территориальный контроль в восточных регионах Украины и управление Запорожской атомной электростанцией остаются нерешенными.

Будущее восточных Донецкой и Луганской областей Украины, известных как Донбасс, остается в центре переговоров, и Зеленский назвал этот вопрос "самым сложным" во время обсуждения плана.

ФАЙЛ: Житель идет по улице в прифронтовом городе Константиновка в Донецкой области, Украина, 20 декабря 2025 г. Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade via AP

Россия продолжает выдвигать максималистские требования, настаивая на том, чтобы Украина отказалась от оставшейся территории Донбасса, которую она не захватила, - ультиматум, который Киев отверг.

Ожидалось, что Москва ответит на план из 20 пунктов в среду. Однако позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль "примет во внимание" то, что Вашингтон передал Путину, "чтобы сформулировать нашу дальнейшую позицию".

Тем временем Россия запустила 131 беспилотник против Украины в канун Рождества, по данным украинских ВВС. Два человека погибли и 35 получили ранения в нескольких областях, включая Херсонскую, Запорожскую, Одесскую и Сумскую, сообщили региональные власти.

В среду вечером Зеленский выразил надежду, что добро и правда восторжествуют. "Пусть будет победа мира. Чтобы были мы. И чтобы была Украина".