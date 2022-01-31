Португалия: прорыв правых популистов

Досрочные всеобщие выборы в Португалии ознаменовались ожидаемым прорывом правых популистов. Но их успех превзошёл все ожидания: Партия Chega ("Хватит!") созданная менее трёх лет тому назад правыми радикалами, отколовшимися от социал-демократов, на прошлых выборах получила всего один депутатский мандат в однопалатном парламенте Республики. Теперь у неё 12 кресел.

"Chega станет третьей политической силой и, мы надеемся, сумеет набрать более 7%. Менее позитивным моментом является то, что Антониу Кошта, по-видимому, получит абсолютное большинство, чтобы иметь возможность управлять. Я бы сказал, что у нас есть хорошие новости и плохие новости", - заявил лидер Chega Андре Вентура. Он заверил, что его партия будет настоящей, активной оппозицией и пообещал "преследовать премьер-министр Антониу Кошту".

Лидер Левого блока Катарина Мартинш также признала поражение и упрекнула социалистов в том, что из-за объявления досрочных выборов в парламент прошли 12 представителей крайне правой популистской партии "Хватит!"

"Это 12 лишних депутатов в нашим парламенте", - заявила она.

Слабый результат показала также коалиция коммунистов и экологов во главе с Жерониму де Соузой. Её обошла недавно созданная правая партия Либеральная инициатива.