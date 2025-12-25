Северная Македония: из-за блокады греческими фермерами границы объявлена "кризисная ситуация""

Правительство Северной Македонии объявило "кризисную ситуацию" в сфере электроснабжения всей страны из-за серьезных трудностей с поставками мазута из Греции.

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Это мера, которая практически означает, что будут использованы государственные запасы мазута, продлится семь дней.

"Такое решение вызвано невозможностью поставок мазута, который необходим для производства (электроэнергии). Государственные запасы мазута будут переданы без компенсации, а ESM (государственная электроэнергетическая компания Северной Македонии) обязана отчитаться перед правительством и министерством финансов о расходе мазута", - говорится в заявлении правительства Северной Македонии по итогам заседания кабинета министров.

Государственная электроэнергетическая компания ESM (Электростанции Северной Македонии) в последние дни обратилась к правительству страны с просьбой объявить кризисное положение в связи с серьезными трудностями с поставками бурого угля и мазута из Греции. Трудности, как сообщает ESM, объясняются блокадами, устроенными греческими фермерами на границе Греции с Северной Македонией, что влияет на бесперебойное снабжение страны ключевыми энергоресурсами для производства электроэнергии.

ESM в своем запросе к правительству об объявлении кризисной ситуации отметила, что этот шаг считается необходимым для использования государственных резервов и обеспечения достаточности энергии до восстановления нормального функционирования пограничных переходов с Грецией.

Большая часть электроэнергии в Северной Македонии вырабатывается на электростанциях государственной компании ESM, использующих в качестве топлива бурый уголь и мазут.