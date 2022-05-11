В Харьковской области при попытке эвакуации из прифронтового населенного пункта погибли по меньшей мере четверо мирных граждан. Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры. По ее данным, колонна из 15 автомобилей подверглась обстрелу в районе Старого Салтова. Тела погибших и обгоревшие машины были обнаружены в пятницу.
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