Певец Боно и гитарист The Edge из ирландской рок-группы U2 в воскресенье дали мини-концерт на станции метро в центре Киева.

Ирландская рок-звезда Боно высоко оценил борьбу Украины за свободу во время выступления на центральной станции киевского метро в воскресенье, где фронтмен U2 также произнес собственную молитву за мир.

Мини-концерт проходил под звуки сирен воздушной тревоги в украинской столице и боевые действия на востоке страны.

Вместе с Боно композицию Stand by me спел лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.