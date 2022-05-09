Певец Боно и гитарист The Edge из ирландской рок-группы U2 в воскресенье дали мини-концерт на станции метро в центре Киева.
Ирландская рок-звезда Боно высоко оценил борьбу Украины за свободу во время выступления на центральной станции киевского метро в воскресенье, где фронтмен U2 также произнес собственную молитву за мир.
Мини-концерт проходил под звуки сирен воздушной тревоги в украинской столице и боевые действия на востоке страны.
Вместе с Боно композицию Stand by me спел лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.
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