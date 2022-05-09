После завершения военного парада на Красной площади в Москве Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, отдав дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской Германии (1941-1945).

Могила Неизвестного солдата является национальным военным мемориалом Великой Отечественной войны. Останки Неизвестного солдата были перенесены из подмосковной братской могилы и торжественно перезахоронены в Александровском саду у Кремлевской стены в 1966 году. Мемориал, ключевыми элементами котрого стали Вечный Огонь и аллея городов-героев, открылся там в следующем году.