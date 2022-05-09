После завершения военного парада на Красной площади в Москве Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, отдав дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской Германии (1941-1945).
Могила Неизвестного солдата является национальным военным мемориалом Великой Отечественной войны. Останки Неизвестного солдата были перенесены из подмосковной братской могилы и торжественно перезахоронены в Александровском саду у Кремлевской стены в 1966 году. Мемориал, ключевыми элементами котрого стали Вечный Огонь и аллея городов-героев, открылся там в следующем году.
Другие No Comment
ВИДЕО: парад на Красной Площади в День Победы
NoComment: Пророссийские и проукраинские демонстрации в Кёльне
ВИДЕО: U2 и "Антитела" поют вместе в киевском метро
Киевская обл.: разбор завалов после российского обстрела
"Метавселенные" в Мадриде
Обстрел Краматорска
ВИДЕО: очереди на украинских бензозаправках
Праздник "Винных лошадей" в Мурсии
Аэрокосмические компании учатся ловить в воздухе отработанные ракеты-носители
Мэрия Багдада пытается избавить город от серости
"Фестиваль воды и света" в Южном Тироле
ВИДЕО: эвакуация из "Азовстали"
Нидерланды отмечают День Короля
Сальвадор: за месяц "войны с бандами" арестовано 18 тысяч человек
Пожар на крупнейшей свалке Индии