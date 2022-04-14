Патриотические граффити украсили стены домов в Одессе, которая уже полтора месяца готовится к нападению. Уличные художники изображают героев с национальной символикой, уничтожающих вражескую боевую технику или дежурящих на блокпосту. По оценкам "Франс-Пресс", с начала войны в городе появились десятки таких граффити.
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