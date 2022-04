Катар возрождает старинные традиции

С богатым культурным наследием и традициями Катара можно легко познакомиться в наши дни, ночуя под открытым небом в пустыне или выходя в открытое море на лодках-дау. Но как пробудить к ним интерес молодого поколения катарцев и иностранных туристов?

Палаточный лагерь в пустыне

Тысячи катарцев каждый год выезжают на отдых в пустыню. Ночевки под звёздами — старинная традиция. Но сейчас люди состоятельные могут это делать с бо́льшим комфортом. Для Яссима аль-Мохаммеда отдых в этом лагере - способ вернуться к жизни его предков-бедуинов:

«Если мы обратимся к истории, то увидим, что наши предки всегда жили в шатрах в это время года. Мы приезжаем сюда на каждые выходные, чтобы провести здесь время».

В лагере есть зоны для пикников, волейбольные площадки и полевые кухни. «Мне нравится проводить здесь время, - говорит Яссим, - потому что это возможность повстречаться с друзьями и сменить обстановку. Мы учимся здесь навыкам выживания на природе, занимаемся любимым делом, сами себе готовим».

Гламурный кемпинг

Для тех, кто хочет совместить жизнь в шатрах с пятизвездочным сервисом, свои услуги предлагает гостиница Regency Camp Sealine, расположенная посреди пустыни.

«Сначала это был обыкновенный для Катара лагерь. Но потом, отвечая на запросы наших клиентов, мы начали предоставлять разнообразные услуги. Мы пытаемся совместить традиционное арабские гостеприимство с современными гостиничными стандартами», - объясняет менеджер отеля Земри Даути.

Новое дыхание древнего искусства

Another tradition being modernized in Qatar is pottery. Hameed Al Qahtani, founder of popular local studio Ceramic Cube views it as an incubation for anyone who’s interested in the ancient craftsmanship. The studio provides workshops, materials and bespoke pieces.

Ещё одна старинная традиция, набирающая в Катаре популярность, - гончарное ремесло. Хамид Аль-Катани, основатель ателье Ceramic Cube, предлагает всем желающим попробовать себя в этом искусстве. Ателье предлагает клиентам мастер-классы, материалы и изделия на заказ.

«Мы мечтаем внести свой вклад в сокращение углеродного следа при массовом производстве керамики, - говорит Хамид. - Люди, которые могут этому помочь, живут и у нас в городе, и в Европе. Они могли бы заменить массовое производство изделиями, у которых есть душа, которые сделаны вручную».

Морские прогулки на дау

В ХIХ в. ловля жемчуга играла большую роль в Катаре. На самом деле 1940-х гг. торговля жемчугом составляла значительную долю в местной экономике. К ней была причастна почти половина населения. Ныряльщики выходили в море на этих парусных судах, которые называются «да́у».

Бывший торговец жемчугом Ибрахим Абдуллах принял нас на борту такого судна и показать, как жемчуг извлекается, сортируется и, наконец, оценивается:

«Торговец жемчугом извлекает жемчужины, собирает их, разбирает их на мелкие и крупные, проверяет их форму, берет их вот так, чтобы проверить, нет ли на них царапин. Чтобы отделить крупный жемчуг от мелкого мы используем сито. Когда мы его просеиваем, маленькие жемчужины выпадают, а крупные остаются. Конечно, крупные жемчужины — дороже».

Арабское судно дау. DAVID HARDING/AFP

В прошлом лодки-дау проводили в море несколько месяцев. Сейчас эти лодки сдают на прокат туристам и местным жителям, желающим прикоснуться к истории и насладиться прогулкой по Заливу. Ловля жемчуга больше не приносит основной доход Катару. Но море, рыболовство и дау по-прежнему занимают особое место в культуре страны.