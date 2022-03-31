Входной билет в этот музей можно скрутить и выкурить. В Загребе (Хорватия) открылся Музей каннабиса. Он предлагает экскурс в историю этого опьяняющего растения. Здесь также рассказывают о позитивной музыке регги и фильмах, сюжеты которых выстроены вокруг употребления марихуаны. Представлен посетителям и процесс выращивания конопли.

"Это растение присутствует в истории человечества, почти во всех цивилизациях. Несомненно, оно заслуживает музея", — сказал журналистам его владелец Твртко Крачун.

Каннабис в Хорватии декриминализирован для личного употребления и легализован для ограниченного медицинского использования.

Музей находится всего в двух шагах от полицейского участка. "Это чистое совпадение", - говорит Крачун. Для сотрудников МВД, минздрава и министерства сельского хозяйства, которые отвечают за регулирование каннабиса, вход в музей бесплатный.

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