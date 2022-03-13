В Молдавии молятся о мире на Украине

В кафедральном соборе Кишинева Патриарх Кишиневский и глава православной церкви Молдавии Митрополит Владимир провел богослужение во имя мира на Украине.

Молдавия с населением около 2,5 миллионов человек уже приняла десятки тысяч беженцев с начала конфликта. Агентство ООН по делам беженцев утверждает, что более 2,5 миллионов человек, включая более миллиона детей, уже бежали с Украины.