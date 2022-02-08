Кто и чем вооружает Украину?

Опасаясь вторжения России, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой оказать ей военную помощь. Вопрос о поставках оружия Киеву вызвал споры внутри сообщества.

Один самых ярых противников этой инициативы - Германия. Её позицию разделяет и Люксембург, судя по недавнему заявлению министра иностранных дел страны.

Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга:

"Я считаю, что действительно неправильно давать людям понять, что военное превосходство, которое есть у России над Украиной, теперь можно уравновесить с помощью оружия. Я думаю, это не сработает".

Мэр украинской столицы в интервью газете Bild выразил своё разочарование тем, что власти ФРГ блокируют поставки:

Виталий Кличко, мэр Киева:

"Это отказ в помощи и предательство друзей в драматичной ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска сразу на нескольких участках границы".

Но есть государства, которые хоть сейчас готовы отправить оружие соседу. Это, в первую очередь, Прибалтийские страны, Чехия и Польша.

Польша

Неделю назад польский премьер-министр Матеуш Моравецкий официально предложил "десятки тысяч патронов и артиллерийских боеприпасов, ПЗРК, лёгкие миномёты, разведывательные БПЛА и другие виды оборонительного вооружения". Правда, на каких условиях осуществлялось бы снабжение, он не сказал.

Мы попросили внести ясность политаналитика Яго Родригеса, специализирующегося на европейских вопросах.

Яго Родригес, директор Political room:

"Предполагается, что Варшава уже отправила Украине дроны-камикадзе. Это система вооружения, в которой боеприпасом является беспилотник. Он летает над определённой территорией и, обнаружив цель, атакует её. Во время обходного, кругового пролёта он и выбирает эти цели для поражения. Также есть информация, что Варшава поставила Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Гром". Это системы вооружения с тепловым наведением, позволяющие поражать самолёты на расстоянии до трёх километров. Это оружие в основном применяется против танков, чтобы замедлить ход наземного наступления. С другой стороны, ракеты будут использоваться для ограничения полного стратегического превосходства в воздухе, которым Россия обладает на данный момент. Дроны-камикадзе также могут наносить удары по позициям российской артиллерии".

Чехия

В конце января чешское правительство решило предоставить Украине артиллерийские снаряды 152-миллиметрового калибра. Всего 4006 единиц общей стоимостью 1,7 миллиона долларов "в знак солидарности с Киевом" и "безвозмездно".

Прибалтика

Латвия и Литва объявили о готовности направить Украине ЗРК "Стингер" и сопутствующее оборудование "для укрепления её военного потенциала". А Эстония пообещала бесплатно поставить противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", в каком количестве - не уточяется.

Но в дело вмешался Берлин. Откуда у него такие полномочия, и каков его интерес? На самом деле, гаубицы со складов ГДР были сначала проданы Финляндии, а оттуда ушли в Эстонию. Продажа осуществлялась на особых условиях. Одним из них было то, что Берлин может наложить вето на сделку, если очередной покупатель его не устраивает.

Германия

Впрочем, недавно ФРГ направила Украине 5 тысяч касок для военных нужд. Вот как это объясняет наш эксперт.

Яго Родригес, директор Political room:

"Помощь в виде поставок нелетального вооружения - это политический акт. Экономическая поддержка от Германии и ЕС была существенной, но она свидетельствует о политическом выборе. Нежелание посылать оружие не означает выбора мира. Это означает, что Германия не готова любой ценой поддерживать Украину. Канцлер Олаф Шольц, однако, напомнил, что Берлин в последние годы предложил Киеву более двух миллиардов евро в качестве экономической помощи".

Испания, Нидерланды, Дания

Испания решила направить два корабля в Чёрное море и несколько истребителей в Болгарию. Дания и Нидерланды перебросили небольшой контингент войск, но сделали это в другие страны НАТО, а не на территорию Украины и не конкретно для её защиты. Цель манёвров - сдержать Россию, если та захочет атаковать.

Как утверждает Яго Родригес, "невозможно представить, чтобы ЕС мог военным путём помочь Украине защитить свою границу. Согласно договору сообщества, оно может вмешиваться только для защиты государства-члена". Это подтверждает в интервью Euronews и другой аналитик.

Александр Сушко, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение":

"Я не думаю, что может быть полная оккупация Украины. Население против, а у Москвы недостаточно ресурсов. Вместо этого она может попробовать создать подобие боснийского варианта, недееспособное государство с неэффективной, раздробленной системой управления, часть которой контролируется Россией. Это совершенно не функциональное государство".

"Оружейный рай" в прошлом

Но действительно ли Украине так необходимо оружие для самообороны? Ещё несколько лет назад страна была одним из крупнейших в мире экспортёров оружия. В составе СССР она производила 30% всего советского вооружения. На более чем 750 заводах страны трудился один миллион рабочих. Когда Советский Союз распался, это оружие растворилось на чёрном рынке, было перепродано в африканские страны.

В фильме "Оружейный барон" с Николасом Кейджем в главной роли подробно рассказывается об этом.

В 2012 году Украина занимала 4-е место по объёмам экспортируемого оружия. Её постоянные покупатели - Пакистан, Китай и Россия. Именно поэтому в те годы большинство украинцев были против вступления в НАТО.

Одна из проблем заключалась в том, что в стране изготавливались запчасти, отдельные детали комплекса боевых средств, но производства полного цикла налажено не было.

Другая проблема - коррупция. В 2010 году все украинские компании сектора объединились в концерн "Укроборонпром". Насквозь коррумпированная администрация всего за десять лет уничтожила отечественное оружейное производство. В 2014 году в Украине официально насчитывалось около 168 тысяч военнослужащих, только 6000 из которых прошли военную подготовку. Остальные лишь были частью гигантской бесполезной армейской машины.

В своей документальной киноленте "Украина, забытая война" журналист Карлос Гонсалес рассказывает следующее. Когда на востоке страны начались боевые действия, появились украинские отряды добровольцев. Среди них были бойцы ультраправых взглядов. Существовали также военизированные формирования украинцев-мусульман. Где они находили средства? Их финансировали с помощью краудфандинга. Появилась организация "Вернись живым" и подобные ей,которым удалось найти деньги на покупку оружия для добровольцев, в том числе благодаря пожертвованиям представителей украинской диаспоры по всему миру.

Как и на каких условиях США помогли Украине?

Одним из условий, которое поставил Вашингтон для отправки оружия Киеву, было то, что все добровольцы должны были состоять в регулярной армии. Так, военизированные группы включили в состав регулярных войск. Таким образом, численность личного состава ВС страны, по данным МВД, увеличилась до 250 тысяч человек.

С 2014 года Соединённые Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиардов долларов, включая транспортные средства и противоартиллерийские радары. НАТО также направило военных инструкторов для подготовки украинских солдат. Однако не без оговорок. Украина, например, получила ПТРК "Джавелин", но контракт на поставку запрещает применение этих ракетных установок в бою.

Как полагают аналитики, Запад действует на сдерживание, поскольку не хочет войны. Её не желает и ЕС, который зависит от поставок газа из России. Москва, в свою очередь, - против членства Украины в НАТО и Европейском союзе. Конфликта не хочет ни одна из сторон. И всё же никогда ещё за последние годы Европа не была так к нему близка, как сегодня.