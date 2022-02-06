США направили в Европу военное подкрепление

США начали переброску военных в страны Европы. Цель: укрепить восточные рубежи НАТО в связи ситуацией на границе России и Украины.

Соединённые Штаты начали переброску военных в страны Европы. Цель: укрепить восточные рубежи НАТО в связи ситуацией на границе Украины и России. Несколько десятков американских десантников прибыли в Германию, всего там будет размещено 300 военнослужащих. 1000 - направят в Румынию, в Польшу - 1700.

По данным американских спецслужб, Россия сосредоточила примерно 70% своих военных ресурсов, необходимых для вторжения в Украину.

О его масштабах Пентагону ничего неизвестно. Но наступление может начаться уже в ближайшие недели, сообщают СМИ, ссылаясь на официальные лица в Белом доме. Правда, там ещё не исключают дипломатический вариант урегулирования кризиса.

Украина тем временем продолжает получать военную помощь от США. В субботу в Киев доставили очередную партию боеприпасов и снаряжения.

А по другую сторону границы, где дислоцировано около 100 тысяч российских военнослужащих, продолжаются военные учения. Как сообщили в Минобороны России, в воздушном пространстве Беларуси сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 выполнили четырёхчасовое патрилирование территории.

Москва отвергает обвинения в подготовке военной операции, называя слухи "безосновательным нагнетанием напряжённости". Требуя от Киева соблюдения Минских договоренностей, Кремль подчёркивает, что выступает за продолжение переговорного процесса.