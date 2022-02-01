В Кремле пока не удовлетворены ответами НАТО на российские претензии. Об этом заявили президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров. Москва обвиняет альянс в попытке пересмотреть основополагающие положения о мировой безопасности. При этом, по словам Путина, Россия ещё надеется на продолжение диалога:

«Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра (Виктора Орбана), что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

Вопрос об отношениях России и НАТО, а также о российско-украинской напряжённости Путин обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на переговорах в Кремле. Глава правительства назвал свой визит в Москву «миссией мира» и заявил, что все руководители стран ЕС выступают за политическое разрешение противоречий.

Кроме того, он поблагодарил Путина за долгосрочный контракт на поставки российского газа.