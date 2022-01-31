На этих кадрах, обнародованных Министерством обороны России, показаны январские боевые учения российских войск. Место их проведения не указывается, но массовое наращивание Москвой военной мощи на границе с Украиной вызывает опасения неминуемой войны.

Россия неоднократно отрицала планы вторжения в соседнюю страну. Но многие на Украине готовятся к худшему. В том числе и Виктор, основатель объединения "Украинские ЛГБТ-военные за равные права". Он присоединился к боевым действиям против пророссийских сепаратистов в Донбассе в 2014 году.

Я был фельдшером на передовой. Я был гранатометчиком и фельдшером одновременно из-за нехватки кадров. Я оказывал первую помощь на поле боя, на моих руках умирали люди. И это были не чужие мне люди. Они были моими друзьями. Виктор Пилипенко ветеран, глава объединения "Украинские ЛГБТ-военные за равные права"

Виктор говорит, что те воспоминания до сих пор преследуют его.

Человек ко всему привыкает, поэтому и мы ко всему привыкли. Но после войны почти у всех моих товарищей по оружию контузия, посттравматический синдром, им снится, что они снова возвращаются на войну. Так что это была ужасная история. Виктор Пилипенко ветеран, глава объединения "Украинские ЛГБТ-военные за равные права"

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что войны еще можно избежать, если западные союзники продолжат поддерживать его страну.

Угрозы, которые исходят от России, носят глобальный характер, поэтому и меры противодействия должны быть глобальными. Мы постоянно повторяем нашим партнерам, что то, что происходит сегодня на Украине, касается не только безопасности нашего государства, а всей евроатлантической зоны. Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Наряду с масштабными дипломатическими усилиями западных стран по разрядке кризиса США и ряд их союзников по НАТО также наращивают военную помощь Киеву. На прошлой неделе в самолет, отправленный на Украину, погрузили контейнеры с боеприпасами, оружием и другим снаряжением, а президент США Джо Байден объявил о развертывании в ближайшем будущем небольшого контингента в Восточной Европе.