На Украине готовятся к худшемуКомментарии
На этих кадрах, обнародованных Министерством обороны России, показаны январские боевые учения российских войск. Место их проведения не указывается, но массовое наращивание Москвой военной мощи на границе с Украиной вызывает опасения неминуемой войны.
Россия неоднократно отрицала планы вторжения в соседнюю страну. Но многие на Украине готовятся к худшему. В том числе и Виктор, основатель объединения "Украинские ЛГБТ-военные за равные права". Он присоединился к боевым действиям против пророссийских сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
Виктор говорит, что те воспоминания до сих пор преследуют его.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что войны еще можно избежать, если западные союзники продолжат поддерживать его страну.
Наряду с масштабными дипломатическими усилиями западных стран по разрядке кризиса США и ряд их союзников по НАТО также наращивают военную помощь Киеву. На прошлой неделе в самолет, отправленный на Украину, погрузили контейнеры с боеприпасами, оружием и другим снаряжением, а президент США Джо Байден объявил о развертывании в ближайшем будущем небольшого контингента в Восточной Европе.