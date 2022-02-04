Американские добровольцы готовы воевать на Украине

На фоне обострения ситуации вокруг Украины и обвинений в адрес Москвы из-за стягивания войск, США поставляют на Украину не только оружие и боеприпасы. Репортаж Анелиз Боржес из Киева.

Джастин Ди (Нью-Йорк, США), доброволец "Грузинского национального легиона" на Украине: "Я слежу за этим конфликтом с 2014 года, когда Российская Федерация незаконным путём аннексировала Крым. С тех пор, я наблюдал за тем, как россияне суют свой нос в дела суверенных государств. Я вижу, что это вновь может повториться, поэтому я решил приехать сюда, чтобы помочь украинскому народу".

Администрация Джо Байдена увеличила американские присутствие в Европе на 3 тысячи военнослужащих. Джастин Ди не входит в число передислоцированных солдат. Пентагон неоднократно заявлял о том, что не собирается воевать на Украине, однако доброволец из Нью-Йорка совсем не прочь оказаться на поле боя.

Джастин Ди (Нью-Йорк, США), доброволец "Грузинского национального легиона":"Сегодня Украина – это линия фронта в борьбе за демократию, в борьбе за западную идеологию. Я думаю, если России удастся подмять под себя Украину, она на этом не остановится. Россия будут манипулировать всеми мировыми лидерами, они будут повержены, превратятся в пешки. Я здесь, чтобы не допустить этого".

Джастин Ди проходит подготовку в составе "Грузинского национального легиона" – подразделения, комплектуемого из иностранных добровольцев, которое находится на территории Украины с 2014 года. В связи с новым витком напряжения у украинских границ легион стремится пополнить свои ряды.

Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского национального легиона": "Неделю назад мы запустили новую кампанию по вербовке иностранцев для службы в легионе. К нам приходит много заявок, 300 поступили из Грузии. На втором месте – добровольцы из Соединённых Штатов, также есть кандидаты из Великобритании, Австралии, Италии, Германии... Вот основные страны, откуда хотят приехать добровольцы".

Министерство обороны Украины не раскрывает точное число иностранцев, интегрированных в вооруженные силы страны. В простой беседе некоторые добровольцы говорят нам, что хотели бы, чтобы солдаты западных армий на официальной основе вошли на Украину. Пока этого не происходит, они рады, что некоторые решились на такой шаг. Джастин надеется, что его примеру последуют и другие соотечественники.

Джастин Ди: "Я надеюсь, что моё присутствие здесь подаст сигнал: мир не будет сидеть сложа руки, даже если наши правительства не готовы защищать то, что нам кажется справедливым, простые граждане сделают это за них".

Передаёт Анелиз Боржес, корреспондент Euronews в Киеве.